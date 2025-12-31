"Щось схоже на дуже велику чуму": екстрасенс прогнозує нову глобальну пандемію у світі

Британська ясновидиця Селіна Авалон попередила про можливий спалах смертельної хвороби, який може перерости у глобальну кризу охорони здоров’я менш ніж за п’ять років. Екстрасенс також висловила ряд прогнозів щодо геополітики, технологій та суспільних змін у 2026 році.

Як повідомляє британський таблоїд The Mirror, у своєму блозі минулого жовтня жінка написала, що наступні роки можуть стати періодом значних викликів для людства. За її словами, нова "чумоподібна" хвороба може виникнути на африканському континенті та стати серйозною загрозою для глобального здоров’я. Екстрасенс описує її як "новий штам смертельної бактерії чи вірусу", масштаб наслідків якого вона оцінює як катастрофічний.

"Я бачу те, що схоже на дуже велику чуму, що зароджується на африканському континенті", — зауважила вона.

Окрім потенційної пандемії, ясновидиця зробила низку інших прогнозів на 2026 рік. Серед них – широкомасштабні кібератаки та перебої з електропостачанням у Великій Британії, смерть видатного світового лідера з державним похороном, зростання впливу штучного інтелекту у виконанні людських завдань, ескалація наявних міжнародних конфліктів та розвиток авіаційних технологій.

Водночас деякі з її передбачень можуть реалізуватися не у 2026 році, а протягом наступних 5-10 років.

Хто така Селіна Авалон

Загалом відомо, що Селіна Авалон веде платформу SoulVoyance та регулярно проводить онлайн-брифінги. Ба більше, жінка поєднує психічні передбачення з астрологічним та містичним аналізом. Зокрема, вона вважає, що ділиться своїми баченнями, особливо коли вони стосуються глобальних чи гуманітарних проблем, що можуть вплинути на суспільство.

Крім того, ясновидиця регулярно ділиться своїми прогнозами через відео, подкасти та соціальні мережі, при цьому зазначає, що її мета – попереджати людей про потенційні загрози та важливі глобальні події.

Також варто зазначити, що прогнози наведені екстрасенсом і не є підтвердженими науковими даними. Інформація відображає особисту думку Авалон та подана лише як джерело її передбачень.

Нагадаємо, що у Китаї у кажанів учені знайшли нові інфекції, які можуть передаватися людям. Вони можуть викликати важке запалення мозку і респіраторні захворювання.

Також Фокус писав, що у світі стає дедалі більше поширюватися пташиний грип, який, на думку експертів, цілком може досягти масштабів пандемії.