Пандемія 2.0: у Китаї в кажанів знайшли два нові віруси, і вони передаються людям

У Китаї у кажанів учені знайшли нові інфекції, які можуть передаватися людям. Вони можуть викликати важке запалення мозку і респіраторні захворювання.

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Дослідники виявили два нові віруси у летючих ссавців, які тісно пов'язані зі смертельними вірусами Ніпах і Хендра. Обидва ці віруси смертельні для людей, пише Daily Mail.

Тепер же вчені вважають, що існує велика ймовірність передачі цих вірусів місцевому населенню. На цей час не існує ліків або вакцин від жодного з цих двох вірусів.

У рамках дослідження команда з Інституту контролю і профілактики ендемічних захворювань провінції Юньнань вивчила нирки 142 кажанів 10 видів, які були зібрані протягом 4 років.

Загалом учені виявили 22 віруси, з яких 20 були раніше невідомі науці. З них було виділено два найтривожніші — нові хеніпавіруси, тісно пов'язані з вірусами Ніпах і Хендра. Ці віруси знайшла в кажанах (Rousettus leschenaultia), які живуть біля садів по сусідству з селами в Юньнані.

Відомо, що хеніпавіруси можуть передаватися через сечу, тому вчені побоюються заражених фруктів.

"Аналізуючи нирки кажанів, зібраних біля сільських садів і печер у Юньнані, ми виявили не тільки різноманітні мікроби, які переносять кажани, а й перші повнорозмірні геноми нових хеніпавірусів, які переносяться кажанами, тісно пов'язаних із вірусами Хендра і Ніпах, виявленими в Китаї", — кажуть автори дослідження.

Результати дослідження, за словами вчених, викликають серйозні побоювання з приводу можливого передання цих нових вірусів людям або домашній худобі. Річ у тім, що кажани є природними резервуарами для широкого спектра мікроорганізмів через особливості роботи їхньої імунної системи.

Дехто вважає, що коронавірус, який спровокував глобальну пандемію, також передався людині від кажанів. Щоправда, інші стверджують, що пандемія виникла через витік вірусу з лабораторії в Ухані.

Раніше тварини були пов'язані зі спалахами Еболи та близькосхідного респіраторного синдрому (MERS).

"Віруси, що переносяться кажанами, передаються людині або під час прямого контакту з кажанами, або через воду і їжу, заражену слиною, фекаліями або сечею кажанів", — додали дослідники.

Також автори попереджають, що вірус Ніпах — це смертельний патоген, який спричиняє важкі захворювання у людей, включно з гострим респіраторним дистрессом та енцефалітом, з рівнем смертності 35-75%.

Нагадаємо, вчені побоюються мутації небезпечної хвороби та нової пандемії. Учені побоюються, що смертельний грип почне інфікувати людей, до чого йому залишилася ще одна мутація.