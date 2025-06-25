Пандемия 2.0: в Китае у летучих мышей нашли два новых вируса, и они передаются людям

В Китае у летучих мышей ученые нашли новые инфекции, которые могут передаваться людям. Они могут вызывать тяжелое воспаление мозга и респираторные заболевания.

Related video

Исследователи обнаружили два новых вируса у летучих млекопитающих, которые тесно связаны со смертельными вирусами Нипах и Хендра. Оба эти вируса смертельны для людей, пишет Daily Mail.

Теперь же ученые считают, что существует большая вероятность передачи этих вирусов местному населению. На данный момент не существует лекарств или вакцин ни от одного из этих двух вирусов.

В рамках исследования команда из Института контроля и профилактики эндемических заболеваний провинции Юньнань изучила почки 142 летучих мышей 10 видов, которые были собраны на протяжении 4 лет.

Всего ученые обнаружили 22 вируса, из которых 20 были ранее неизвестны науке. Из них были выделены два самых тревожный – новые хенипавирусы, тесно связанные с вирусами Нипах и Хендра. Эти вирусы нашла в летучих мышах (Rousettus leschenaultia), которые живут около садов по соседству с деревнями в Юньнани.

Известно, что хенипавирусы могут передаваться через мочу, поэтому ученые опасаются зараженных фруктов.

“Анализируя почки летучих мышей, собранных около деревенских садов и пещер в Юньнани, мы обнаружили не только разнообразные микробы, которые переносят летучие мыши, но и первые полноразмерные геномы новых переносимых летучими мышами хенипавирусов, тесно связанных с вирусами Хендра и Нипах, выявленными в Китае”, - говорят авторы исследования.

Результаты исследования, по словам ученых, вызывают серьезные опасения по поводу возможной передачи этих новых вирусов людям или домашнему скоту. Дело в том, что летучие мыши являются естественными резервуарами для широкого спектра микроорганизмов из-за особенностей работы их иммунной системы.

Некоторые считают, что коронавирус, спровоцировавший глобальную пандемию, также передался человеку от летучих мышей. Правда, другие утверждают, что пандемия возникла из-за утечки вируса из лаборатории в Ухане.

Ранее животные были связаны со вспышками Эболы и ближневосточного респираторного синдрома (MERS).

“Вирусы, переносимые летучими мышами, передаются человеку либо при прямом контакте с летучими мышами, либо через воду и пищу, зараженную слюной, фекалиями или мочой летучих мышей”, - добавили исследователи.

Также авторы предупреждают, что вирус Нипах – это смертельный патоген, который вызывает тяжелые заболеванию у людей, включая острый респираторный дистресс и энцефалит, с уровнем смертности 35–75%.

Напомним, ученые опасаются мутации опасной болезни и новой пандемии. Ученые опасаются, что смертельный грипп начнет инфицировать людей, до чего ему осталась еще одна мутация.