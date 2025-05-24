Инфекцию находят у пингвинов и верблюдов, есть смерти среди людей: ученые готовятся к новой пандемии

В мире становится все больше распространяться птичий грипп, что грозит эпидемией. По мнению инфекционистов, инфекция расползается по планете и вполне может достичь масштабов пандемии.

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Об этом говорится в материале ВВС.

При этом, отмечают инфекционисты, количество подтвержденных диагнозов всегда значительно ниже, чем реальное количество больных.

Речь идет о крайне заразном штамме птичьего гриппа H5N, который уже добрался до всех континентов, кроме Австралазии. Инфекцию диагностировали даже у пингвинов в Антарктике и верблюдов на Ближнем Востоке.

В США, как свидетельствуют данные Министерства сельского хозяйства, больные птичьим гриппом как на фермах, так и в дикой природе, есть во всех 50 американских штатах.

Инцекция распространяется, и вирус может эволюционировать

Инфекция с птицефабрик распространилась, и уже фиксируются случаи заражения стад молочных животных. Таких насчитали уже более 1000. Среди людей медики насчитали по меньшей мере 70 случаев заражения птичьим вирусом. Среди них один человек уже умер.

По словам эпидемиолога Кейтлин Риверс из университета Джонса Хопкинса (США), есть версия, что время, когда распространение вируса можно было остановить, уже упущено, из-за действий властей — сначала администрации Джо Байдена, а теперь и Дональда Трампа.

В частности, речь идет также и о том, что в разных штатах США действуют разные правила на перевозку.

"Если мы дадим вирусу достаточно возможностей непрерывно эволюционировать, постепенно адаптируясь к заражению других млекопитающих, нынешняя вспышка инфекции среди животных в США может стать спусковым крючком новой пандемии. О том, что для человека H5N1 — вирус очень опасен, мы прекрасно знаем из истории", — уверяет профессор медицины из Университета Торонто Камран Хан.

Может ли птичий грипп перейти к человеку

По данным Всемирной организации по охране здоровья животных, в апреле 2025 года зафиксировали 59 вспышек птичьего гриппа среди домашних птиц, а также 44 вспышки среди других птиц и млекопитающих в Северной и Южной Америках, Азии и Европе.

С декабря 2024 года также зафиксировали случаи заражения H5N1 у людей. Их зарегистрировали в США, Великобритании, Индии, Мексике, Камбодже и Вьетнаме. В течение десятилетий птичий грипп оставался вирусом, поражающим преимущественно птиц. Проблемы у людей он вызывал очень редко.

Но теперь инфекция преодолевает межвидовые барьеры чаще, причем значительно быстрее.

"С биологической точки зрения, эти огромные скачки через виды — это не просто переход от уток к голубям. Вероятность того, что вирус продолжит развиваться и станет угрозой для человека, растет с каждым днем", — говорит профессор Риверс.

Она предупреждает, что если вирус не локализовать, то может произойти "внезапное обновление штамма", и то, что чем дольше инфекция циркулирует, тем больше у нее путей для адаптации.

Существует ли вакцина от птичьего гриппа

В мире существует вакцина от птичьего гриппа, но провести эффективную массовую вакцинацию птиц сложно. Как говорит доктор Мунир Икбал, руководитель группы по птичьему гриппу и болезни Ньюкасла в британском Институте Пирбрайта, вакцина быстро заканчивается, и некоторые фермы остаются вакцинированными только частично, что может привести к развитию у патогена устойчивости к птичьему иммунитету

"Во Франции, например, стали вакцинировать уток — и уровень заражений тут же сильно упал. Циркуляция вируса ослабла, однако это действует на региональном уровне", — говорит он.

В ЕС разрабатывают рекомендации относительно того, что каждая страна сможет проводить вакцинацию самостоятельно. Впрочем даже вакцинированная птица может быть носителем инфекции и передать его обратно дикой популяции птиц.

Недавно Министерство сельского хозяйства США таки согласовало разрешение на использование обновленной вакцины от H5N1 для защиты домашних птиц.

Вакцинация людей

В США в запасе есть несколько миллионов доз вакцины для человека от птичьего гриппа.

"Эти вакцины используют только в условиях повышенного риска, то есть они предназначены только для работников, находящихся в тесном контакте с животными. Если этот вирус действительно приведет к пандемии, то именно этот штамм используют для разработки новой вакцины и ее массового производства", — объясняет доктор Хан.

Налаживание производства требует времени, но существующие запасы могут стать временным решением.

Напомним, что масштабная эпидемия птичьего гриппа вызвала яичный кризис в США. Некоторые торговые сети в США ввели ограничения на количество проданных в одни руки яиц. На этом фоне в отдельных штатах стоимость 12 яиц уже достигла цены более $10.

Ранее сообщалось, что вирус H5N1, широко известный как птичий грипп, претерпевает мутации, адаптируясь к условиям, которые ранее не наблюдались.