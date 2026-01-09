Науковці розрахували "точну дату" кінця світу у 2026 році: чи справдяться їхні прогнози, — ЗМІ

Понад пів століття тому вчені створили математичну формулу, яка нібито визначила точну дату кінця світу — п’ятницю, 13 листопада 2026 року. Сьогодні ці розрахунки знову обговорюють у медіа, але сучасна наука має значно спокійніше й раціональніше пояснення, чому апокаліпсис нам не загрожує.

Як пише британське медіа LADbible, у 1960 році дослідники Хайнц фон Ферстер, Патрісія М. Мора та Лоуренс В. Аміот з Іллінойського університету спробували математично описати зростання населення Землі. Вони проаналізували демографічні дані за майже 2000 років і побачили одну тривожну тенденцію — кількість людей на планеті зростала дедалі швидше.

Особливо вразив учених ХХ столітній стрибок, оскільки між 1900 і 1960 роками населення світу майже подвоїлося — з 1,6 до трьох мільярдів людей. Що цікаво, це сталося попри дві світові війни, масові жертви та руйнування, і така динаміка переконала дослідників, що людство рухається шляхом неконтрольованого зростання.

Відео дня

На основі цих даних вони створили формулу, яка показувала, що якщо тенденція збережеться, чисельність населення зростатиме до "нескінченності". Математично ця точка припадала на п’ятницю, 13 листопада 2026 року, і зрештою саме цю дату вчені образно назвали "судним днем".

На відміну від пророцтв Ванги чи Нострадамуса, які говорили про війни, астероїди чи космічні катастрофи, ці науковці вбачали головну загрозу в у перенаселенні. Вони припускали, що технології більше не зможуть компенсувати нестачу ресурсів, а люди почнуть буквально боротися за виживання в обмеженому просторі.

У своїй роботі дослідники писали, що зі зростанням щільності населення шанси окремої людини на виживання зменшуються. Вони визнавали: нескінченне зростання неможливе, і рано чи пізно має статися щось, що зупинить цей процес.

Після того, як минуло 66 років стало зрозуміло, що головне припущення формули не справдилося. Населення Землі й далі зростає, але вже не так стрімко. До прикладу, сьогодні на планеті живе близько 8,2 мільярда людей, однак темпи приросту суттєво сповільнилися.

За прогнозами ООН, пік чисельності людства очікується лише у 2080-х роках — приблизно на рівні 10,3 мільярда. Після цього населення почне скорочуватися і до кінця століття зменшиться приблизно на 700 мільйонів осіб. І однією з ключових причин цього є те, що у багатьох країнах жінки свідомо вирішують народжувати менше дітей.

Саме через зупинку експоненційного зростання "кінець світу" у 2026 році, передбачений формулою 1960-х, сьогодні виглядає малоймовірним. Якщо ж говорити про більш сучасні й реалістичні наукові прогнози, то вони відсувають кінець життя на Землі на мільярд років уперед. Нещодавно вчені з Університету Тохо в Японії разом із дослідниками NASA змоделювали майбутнє планети з урахуванням еволюції Сонця.

Понад 400 тисяч комп’ютерних симуляцій показали, що приблизно у 1 000 002 021 році Земля стане непридатною для життя. Планета перегріється, океани випаруються, атмосфера зникне, а температура поверхні стане смертельною навіть для мікроорганізмів.

Втім, науковці визнають, що людство навряд чи доживе до цього моменту в нинішньому вигляді. А отже, "точна дата" кінця світу це радше цікава математична гіпотеза з минулого, ніж реальний сценарій найближчих років.

Нагадаємо, що за прогнозами пророка XVI століття Нострадамуса у 2026 році на людей очікують: "ріки крові", "смертельна блискавка", мор бджіл та морські конфлікти.

Також Фокус писав, що британська ясновидиця Селіна Авалон попередила про можливий спалах смертельної хвороби, який може перерости у глобальну кризу охорони здоров’я менш ніж за п’ять років.