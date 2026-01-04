"Реки крови" и политический переворот: что Нострадамус предсказывал для мира в 2026 году, — NYP

В начале нового года люди снова обратились к предсказаниям известного пророка XVI века Нострадамуса, чтобы понять, каких испытаний ожидать в 2026 году. В частности, в этом году исследователи, опираясь на его четверостишия, предупреждают о "реках крови", "смертельной молнии", мор пчел и морских конфликтах.

В материале, опубликованном New York Post, говорится что Нострадамус прямо не писал предсказаний на 2026 год, но специалисты обратились к его четверостишиям под номером "26". Судя по рукописи, в начале года он предсказывал, что "великого человека поразит днем молния". По мнению исследователей эту цитату можно интерпретировать, как потенциальное убийство выдающейся фигуры или политический переворот.

Другое четверостишие, "II:26", предполагает, что "из-за приверженности, которую проявит город, Тичино переполнится кровью". Для современных читателей это может звучать жутко, но некоторые эксперты отмечают, что это может символизировать научный прогресс, например, развитие сохранения стволовых клеток в регионе Тичино.

Также в своих стихах Нострадамус описывает морские конфликты, в частности в "VII:26" упоминаются "толпы и галеры вокруг семи кораблей", и, вероятно, это может символизировать вооруженные противостояния в Южно-Китайском море, где свои претензии выдвигают Китай, Тайвань, Вьетнам, Малайзия, Бруней, Индонезия и Филиппины.

Еще одно предсказание, "I:26", описывает "большой рой пчел", который традиционно связывают с политической активностью и потенциальным усилением тоталитарных режимов. Некоторые аналитики предполагают, что этот образ символизирует опасный рост экстремистских идеологий и коллективных движений в мире.

Что известно о Нострадамусе и его пророчествах

Как отмечает издание NYP, Мишель де Ностредам, более известный как Нострадамус, заслужил репутацию "пророка бедствия" благодаря своим мрачным предсказаниям, касающимся войн, стихийных бедствий, пандемий и политических потрясений.

Нострадамус, или в шутку "Нос", был астрологом, врачом и критиком церкви XVI века. Ему приписывают точные и загадочные прогнозы, среди которых Большой Лондонский пожар, приход Гитлера к власти, теракты 11 сентября, пандемия COVID-19, смерть королевы Елизаветы II и Папы Франциска, а также мощное землетрясение в Японии — и это лишь часть его предсказаний, которые до сих пор вызывают интерес у современных исследователей.

"Известный как "пророк бедствия", Нострадамус отличался мрачным мировоззрением, сформированным личными трагедиями и постоянным потреблением ветхозаветной серы. Потеряв жену и детей от чумы, он, не имея возможности спасти близких, похоже, стремился предупредить весь мир о грядущих разрушениях", — отмечает издание.

Так, в его книге "Пророки" 1555 года описаны квазипоэтические четверостишия, которые, по его поклонникам, способны предсказывать судьбы целых стран и поколений. И все же пророчества Нострадамуса часто были неоднозначными. К примеру, в 2025 году пророк предсказывал окончание войны в Украине, падение большого астероида, наводнения Амазонки и появление водной империи. Однако реальность оказалась менее катастрофической: конфликт с РФ продолжается, ни одного глобального астероида не произошло, а стихийные бедствия ограничились локальными наводнениями в бассейне реки Эне. Что касается водной империи, то эксперты скорее сравнивают ее с развитием технологий искусственного интеллекта в водных центрах, чем с реальной монархией.

Напомним, что британская ясновидящая Селина Авалон предупредила о возможной вспышке смертельной болезни, которая может перерасти в глобальный кризис здравоохранения менее чем за пять лет.

Также Фокус писал, что культовый мультсериал "Симпсоны" снова предсказал ряд событий в своих сериях, в частности в 2025 году сбылось: падение Илона Маска, второе президентство Трампа и расцвет искусственного интеллекта.