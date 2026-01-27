85 секунд до Апокалипсиса: ученые перевели часы Судного дня на рекордно близкое деление с 1947 года

Журнал "Бюллетень ученых-атомщиков" провел ежегодную пресс-конференцию, посвященную корректировке "часов Судного дня". Теперь показания обновлены и стрелка указывает на 85 секунд до полуночи, где полночь — это конец.

Совет ученых-атомщиков объявил об обновлении показаний так называемых "Часов Судного дня". Это ежегодное мероприятие, результаты которого вызывают беспокойство во всем мире, поскольку они являются символическим показателем риска глобальной катастрофы, грозящей человечеству. И так близко стрелка еще не приближалась к полуночи.

Ученые-атомщики говорят, что мы стали еще ближе к Судному дню

Часы Судного дня — это не настоящие часы, показывающие фактическое время, а визуальный символ, созданный Советом атомных ученых в 1947 году, чтобы показать, насколько близко человечество находится к возможной глобальной катастрофе, которая может произойти в результате действий человека.

Север на этих часах символизирует конец света или глобальное разрушение, и чем ближе стрелки часов к полуночи, тем больше опасностей грозит человечеству.

Часы Судного дня связаны не только с потенциальными ядерными угрозами, но и со всем, что может угрожать планете, например, изменение климата, опасные технологические разработки, например, биотехнологии (которые могут быть превращены в оружие), искусственный интеллект и другие.

Хотя эти часы не основываются на точных математических прогнозах, они используются в СМИ как инструмент, демонстрирующий серьезность глобальной ситуации в области безопасности, возможно, для того, чтобы побудить лиц, принимающих решения, снизить риски. Таким образом, это не точный научный прогноз времени катастрофы, а предупреждение, основанное на оценках ученых и экспертов.

Согласно историческим данным, время на этих часах менялось много раз с момента их создания, и их значение обычно меняется ежегодно или в ответ на основные глобальные события.

В 2025 году это было 89 секунд, теперь мы стали ближе к концу света на 4 секунды Фото: Соцсети

Первое показание часов в 1947 году составляло 7 минут до полуночи. После этого часы неоднократно смещались вперед и назад в зависимости от состояния глобальной напряженности, особенно во время холодной войны.

Начиная с 2017 года, в связи с ростом напряженности в ядерной сфере, время до полуночи было установлено на уровне 2,5 минут, а в 2023 году оно сократилось до 90 секунд до полуночи.

В прошлом году часы снова перевели на 89 секунд до полуночи, что было самым близким к "катастрофическому" уровню с момента их создания и отражает растущие глобальные риски в настоящее время.

Сегодня мир сталкивается с явной эскалацией климатических опасностей, проявляющейся в более интенсивных и длительных периодах жары, проливных дождях и наводнениях, засухах и пожарах, а также в непрерывном повышении уровня моря, что многократно увеличивает угрозу для побережья и инфраструктуры.

Научный вывод Межправительственной панели по изменению климата и космического агентства США (НАСА) заключается в том, что нынешнее потепление напрямую связано с деятельностью человека, и что риски быстро растут с каждым последующим повышением температуры. Несмотря на это, мир до сих пор не пришел к единому мнению относительно решений этих проблем, и климатологи считают, что Земля уже перешла точку невозврата, и решение заключается в том, чтобы, по возможности, сохранить ситуацию в ее нынешнем виде.

После окончания холодной войны расходы на ядерное оружие оставались стабильными, но сейчас политические и военные противоречия подтолкнули этот рост. Согласно отчету, "ядерный клуб", состоящий всего из 9 стран (США, Великобритания, Франция, Россия, Израиль, Пакистан, Индия, Китай и Северная Корея), потратил 91,4 миллиарда долларов на ядерную промышленность только в 2023 году.

Эти средства были потрачены главным образом на модернизацию ядерного арсенала, как самих бомб, так и, что важнее, систем доставки их к целям, включая новые самолеты, подводные лодки, ракетные комплексы, системы наблюдения и слежения и другие.

Опасности искусственного интеллекта теперь классифицируются как факторы, усиливающие риски. С одной стороны, генеративные модели могут расширить масштабы дипфейков и цифрового мошенничества, а также подорвать доверие в общественной сфере за счет создания крайне убедительного контента, который трудно отличить от оригинала.

С другой стороны, возникают более сложные проблемы безопасности, связанные с ускорением развития возможностей кибератак, снижением стоимости разработки инструментов, представляющих угрозу для общества, а также инвестициями в оснащение различных видов оружия (от дронов до танков) искусственным интеллектом и созданием роботизированного оружия, что превратилось в гонку между ведущими странами.

