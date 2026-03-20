Найбільша у світі радіоактивна гробниця протікає: на "кришці" виявили тріщини (фото)

Через понад півстоліття після неймовірно потужного ядерного вибуху на невеликому острові в Тихому океані дослідники виявили, що найбільша у світі радіоактивна "гробниця" дала пролом.

1958 року, після ядерного вибуху потужністю 18 кілотонн, відомого як "Кактусове випробування", на невеликому острові в Тихому океані утворилася зяюча діра. Після вибуху на острові Руніт на Маршаллових островах військові засипали її зараженим ґрунтом і уламками, створивши найбільшу у світі "гробницю" з ядерних відходів, відому як купол Руніт, пише Фокус.

Майже за півстоліття після зведення купола експерти виявили тривожні знамення: тріщини в вкритому бетоном радіоактивному звалищі вказують на те, наскільки вразливим є цей об'єкт до підвищення рівня моря, що загрожує вузьким берегам острова.

Зазначимо, що ширина купола становить 115 метрів. Він був зведений з 1977 по 1980 роки в рамках військових робіт з очищення території, і тепер під ним покоїться більш ніж 120 000 тонн матеріалу, забрудненого внаслідок ядерних випробувань, включно зі смертельними кількостями плутонію.

Вид на купол Руніт з повітря незабаром після його побудови Фото: Wikipedia

Спочатку купол розглядався як тимчасове рішення для стримування матеріалу, що залишився після ядерних випробувань, деякі з яких за масштабом у 1000 разів перевершували Хіросіму і Нагасакі. Однак з моменту будівництва ґрунтові води проникли в гробницю, під якою знаходиться шар пористих коралових відкладень. Поки що це основне джерело витоків, але є побоювання, що шари купола, які мали перебувати над рівнем моря, не зможуть довго залишатися над водою.

За словами експерта з морської радіоактивності з Океанографічного інституту Вудс-Хоул Кена Бусселера, ще 2020 року витоки радіоактивних речовин із купола Руніт поки що "відносно незначні". Вчені вважають, поки плутоній залишається під куполом, він не стане великим новим джерелом радіації в Тихому океані.

Утім, експерти визнають, що багато що залежить від майбутнього підвищення рівня моря і того, як такі чинники, як шторми і сезонні припливи, впливають на приплив і відтік води з купола. Сьогодні джерело залишається невеликим, однак у міру зміни клімату ситуація, ймовірно, може змінитися.

Узагальнена схема, що демонструє компонування та різноманітні конструктивні особливості утримуючої споруди кратера "Кактус Фото: Wikipedia

Водночас, за словами хімікині з Колумбійського університету Івани Ніколіч-Г'юз, під час досліджень вони з колегами виявили підвищений рівень радіації та значну кількість п'яти радіонуклідів у зразках ґрунту з острова, що знаходиться за межами купола. Вважається, що це може бути свідченням витоку з ядерного сховища.

У будь-якому разі, наявність плутонію-239, компонента ядерної зброї, який залишається небезпечним понад 24 000 років, викликає серйозні побоювання з приводу його вразливості до підвищення рівня моря і зміни клімату.

Під час написання використовували матеріали Australian Broadcasting Corporation, Energy's Pacific Northwest National Laboratory, Los Angeles Times, Science Alert.