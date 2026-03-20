Найбільша у світі радіоактивна гробниця протікає: на "кришці" виявили тріщини (фото)
Через понад півстоліття після неймовірно потужного ядерного вибуху на невеликому острові в Тихому океані дослідники виявили, що найбільша у світі радіоактивна "гробниця" дала пролом.
1958 року, після ядерного вибуху потужністю 18 кілотонн, відомого як "Кактусове випробування", на невеликому острові в Тихому океані утворилася зяюча діра. Після вибуху на острові Руніт на Маршаллових островах військові засипали її зараженим ґрунтом і уламками, створивши найбільшу у світі "гробницю" з ядерних відходів, відому як купол Руніт, пише Фокус.
Майже за півстоліття після зведення купола експерти виявили тривожні знамення: тріщини в вкритому бетоном радіоактивному звалищі вказують на те, наскільки вразливим є цей об'єкт до підвищення рівня моря, що загрожує вузьким берегам острова.
Зазначимо, що ширина купола становить 115 метрів. Він був зведений з 1977 по 1980 роки в рамках військових робіт з очищення території, і тепер під ним покоїться більш ніж 120 000 тонн матеріалу, забрудненого внаслідок ядерних випробувань, включно зі смертельними кількостями плутонію.
Спочатку купол розглядався як тимчасове рішення для стримування матеріалу, що залишився після ядерних випробувань, деякі з яких за масштабом у 1000 разів перевершували Хіросіму і Нагасакі. Однак з моменту будівництва ґрунтові води проникли в гробницю, під якою знаходиться шар пористих коралових відкладень. Поки що це основне джерело витоків, але є побоювання, що шари купола, які мали перебувати над рівнем моря, не зможуть довго залишатися над водою.
За словами експерта з морської радіоактивності з Океанографічного інституту Вудс-Хоул Кена Бусселера, ще 2020 року витоки радіоактивних речовин із купола Руніт поки що "відносно незначні". Вчені вважають, поки плутоній залишається під куполом, він не стане великим новим джерелом радіації в Тихому океані.
Утім, експерти визнають, що багато що залежить від майбутнього підвищення рівня моря і того, як такі чинники, як шторми і сезонні припливи, впливають на приплив і відтік води з купола. Сьогодні джерело залишається невеликим, однак у міру зміни клімату ситуація, ймовірно, може змінитися.
Водночас, за словами хімікині з Колумбійського університету Івани Ніколіч-Г'юз, під час досліджень вони з колегами виявили підвищений рівень радіації та значну кількість п'яти радіонуклідів у зразках ґрунту з острова, що знаходиться за межами купола. Вважається, що це може бути свідченням витоку з ядерного сховища.
У будь-якому разі, наявність плутонію-239, компонента ядерної зброї, який залишається небезпечним понад 24 000 років, викликає серйозні побоювання з приводу його вразливості до підвищення рівня моря і зміни клімату.
Під час написання використовували матеріали Australian Broadcasting Corporation, Energy's Pacific Northwest National Laboratory, Los Angeles Times, Science Alert.