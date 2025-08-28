На дні Атлантики лежить радіоактивна "бомба": там закопано 200 тис. токсичних бочок (фото)

На дні Атлантичного океану лежать понад 200 тис. бочок із радіоактивними відходами. Бочки з небезпечним вмістом були скинуті на дно океану близько 50 років тому, коли це вважалося безпечним похованням ядерних матеріалів.

Частина країн Європи, серед яких були Франція і Велика Британія, скинули в океан бочки з радіоактивним відходами в період з 1946 по 1990 рік. Ці бочки покояться на великій глибині, в траншеях глибиною близько 3,9 км, за сотні кілометрів від берега Франції, пише Daily Mail.

Вчені стурбовані тим, що радіоактивні відходи можуть у підсумку потрапити в морський харчовий ланцюг і становити загрозу для морських мешканців. Після цього можуть бути забруднені морепродукти, які споживають мільйони людей. Це зі свого боку призведе до довгострокових ризиків для здоров'я, таких як пошкодження тканин і зростання випадків раку.

У рамках нового дослідження група вчених із Франції виявила 3355 бочок у рамках першої з двох місій з аналізу стану затопленого вантажу.

Команда склала карту місцевості, де були поховані бочки, за допомогою гідролокатора і автономного підводного робота UlyX. Це місце розташоване приблизно за 600 км від берега Франції.

Карта бочок із радіоактивними відходами Фото: Francaise Campagne NODSSUM

Другу місію буде реалізовано вже наступного року, коли вчені виміряють вміст радіонуклідів у воді, відкладеннях на дні океану, а також у морських організмах, що живуть по сусідству з радіоактивним "кладовищем". У планах також проаналізувати фонове випромінювання, щоб відрізнити забруднення з бочок від інших джерел, таких як допустимі скиди води з АЕС.

Зазначається, що 1967 року відбулося пробне захоронення відходів, а також було запроваджено правила, які мали гарантувати безпеку процедури. Основне місце захоронення розташовувалося в зовнішній частині Біскайської затоки.

Одна з радіоактивних бочок на дні Атлантичного океану Фото: Francaise Campagne NODSSUM

За наступні 15 років європейські країни встигли скинути близько 42 петабеккерелів низькоактивних радіоактивних відходів у північно-східну частину Атлантичного океану. Більша частина з цих відходів є низькоактивною і розподілена по тисячах бочок на дні океану.

Експерти кажуть, що розташування бочок на великій глибині та їхня слабка радіоактивність не становить загрози для людей. Щоправда, довгострокові наслідки для підводної флори і фауни досі викликають побоювання.

Третина відходів припадає на тритій — радіоактивний ізотоп водню, який має слабке випромінювання. Більшу частину відходів склали бета- і гамма-випромінювачі, які втрачають свою радіоактивність упродовж років або десятиліть.

