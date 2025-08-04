У Чорнобилі радіація змінює собак з рекордною швидкістю: що з ними відбувається

Нове дослідження провела команда з Університету Південної Кароліни та Національного інституту досліджень геному людини. Вчені з'ясували, як радіація змінила ДНК собак, що живуть у зоні відчуження ЧАЕС.

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Результати дослідження засвідчили, що у собак із Чорнобильської зони відчуження спостерігаються генетичні зміни, які з'явилися під впливом радіації. У рамках експерименту команда проаналізувала ДНК 302 здичавілих собак із зони відчуження, яких порівняли з популяціями за межами зони. Було виявлено серйозні генетичні зміни, що впливають на виживання і відтворення собак, пише Daily Galaxy.

У рамках дослідження було виявлено цілі геномні регіони, що зазнали змін через радіацію, які відповідають за "лагодження" пошкоджених молекул ДНК, імунітет і регуляцію метаболізму.

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Варіанти генів, таких як ATM, TP53 і XRCC4, які відіграють ключову роль у відновленні ДНК, були присутні далеко не у всіх популяцій із зони відчуження, як порівняти з контрольною групою. Такі відмінності вказують на природний відбір, який сприяє алеям, що підвищують виживання в умовах хронічного впливу низьких доз радіації.

Також аналіз показав низьку генетичну різноманітність у популяції собак, які мешкають найближче до Чорнобильської АЕС. Це узгоджується з тими невеликими популяціями, від яких походять сьогоднішні.

Така генетична ізоляція може сприяти закріпленню ознак радіаційної сприйнятливості. Але дослідники не виключають, що на ситуацію також міг вплинути й інбридинг, який може знижувати стійкість до хвороб та інших впливів.

Крім цього, у собак із ЧАЕС було знайдено підвищене вироблення мелатоніну. Це узгоджується з попередніми спостереженнями, які показали, що у собак із зони відчуження темніша шерсть. Така адаптація організму може знижувати окислювальне пошкодження, спричинене радіацією.

Зміни було знайдено і в генах, що беруть участь у регуляції імунітету та реакції організму на окислювальний стрес. Такі зміни є критично важливими для подолання тривалих екологічних наслідків. Автори дослідження припускають, що це допомагає імунітету собак адаптуватися до постійного впливу радіації та забруднення.

Вивчення таких генетичних відмінностей допомагає дослідникам краще зрозуміти, як дикі тварини можуть адаптуватися до екстремальних змін. Авторка роботи докторка Елейн Острандер наголосила, що Чорнобильська зона відчуження є рідкісною можливістю побачити еволюційні процеси в режимі реального часу.

Нагадаємо, 20 тис. гектар навколо Чорнобиля придатні для сільського господарства. Нове дослідження показує, що частина сільськогосподарських угідь за межами Зони відчуження Чорнобильської АЕС безпечні для вирощування різних культур.