В Чернобыле радиация меняет собак с рекордной скоростью: что с ними происходит

Новое исследование провела команда из Университета Южной Каролины и Национального института исследований генома человека. Ученые выяснили, как радиация изменила ДНК собак, который живут в зоне отчуждения ЧАЭС.

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Результаты исследования показали, что у собак из Чернобыльской зоны отчуждения наблюдаются генетические изменения, которые появились под влиянием радиации. В рамках эксперимента команда проанализировала ДНК 302 одичавших собак из зоны отчуждения, которых сравнили с популяциями за пределами зоны. Были обнаружены серьезные генетические изменения, оказывающие влияние на выживаемость и воспроизводство собак, пишет Daily Galaxy.

В рамках исследования были обнаружены целые геномные регионы, претерпевшие изменения из-за радиации, которые отвечают за “починку” поврежденных молекул ДНК, иммунитет и регуляцию метаболизма.

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Варианты генов, таких как ATM, TP53 и XRCC4, которые играют ключевую роль в восстановлении ДНК, присутствовали далеко не у всех популяций из зоны отчуждения в сравнении с контрольной группой. Такие различия указывают на естественный отбор, который благоприятствует аллеям, повышающим выживаемость в условиях хронического воздействия низких доз радиации.

Также анализ показал низкое генетическое разнообразие в популяции собак, которые обитают ближе всего к Чернобыльской АЭС. Это согласуется с теми небольшими популяциями, от которых произошли сегодняшние.

Такая генетическая изоляция может способствовать закреплению признаков радиационной восприимчивости. Но исследователи не исключают, что на ситуацию также мог повлиять и инбридинг, который может снижать устойчивость к болезням и другим воздействиям.

Кроме этого, у собак из ЧАЭС была найдена повышенная выработка мелатонина. Это согласуется с предыдущими наблюдениями, которые показали, что у собак из зоны отчуждения более темная шерсть. Такая адаптация организма может снижать окислительное повреждение, вызванное радиацией.

Изменения были найдены и в генах, участвующих в регуляции иммунитета и реакции организма на окислительный стресс. Такие изменения являются критически важными для преодоления продолжительных экологических последствий. Авторы исследования предполагают, что это помогает иммунитету собак адаптироваться к постоянному воздействию радиации и загрязнению.

Изучение таких генетических различий помогает исследователям лучше понять, как дикие животные могут адаптироваться к экстремальным изменениям. Автор работы доктор Элейн Острандер подчеркнула, что Чернобыльская зона отчуждения представляет редкую возможность увидеть эволюционные процесс в режиме реального времени.

Напомним, 20 тыс. гектар вокруг Чернобыля пригодны для сельского хозяйства. Новое исследование показывает, что часть сельскохозяйственных угодий за пределами Зоны отчуждения Чернобыльской АЭС безопасны для выращивания разных культур.