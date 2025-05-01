20 тыс. гектар вокруг Чернобыля пригодны для сельского хозяйства: только одна культура под запретом

Новое исследование показывает, что часть сельскохозяйственных угодий за пределами Зоны отчуждения Чернобыльской АЭС безопасны для выращивания разных культур.

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Об этом пишет IFLScience.

В ходе катастрофы на Чернобыльской АЭС в 1986 году в воздух попало большое количество вредных радионуклидов, которые загрязнили почву, воду и растительность. Часть из этих радиоактивных материалов довольно быстро распалась, но далеко не все. К примеру, цезий-137 имеет 30-летний период полураспада, поэтому он оставался в окружающей среде на протяжении десятилетий. Другой проблемный элемент – стронций-90, который легко впитывается растениями из почвы.

Для защиты населения от радиоактивных осадков была создана зона отчуждения площадью 4200 квадратных километров с руинами Чернобыльской АЭС в центре. Эта зона до сих пор остается необитаемой людьми.

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Вокруг зоны отчуждения была создана еще одна зона обязательного отселений, которая охватила еще 2 тыс. кв. км. Данная территория никогда полностью не была заброшена людьми, там до сих пор живут тысячи людей. Но использование земли на этой территории было ограничено из-за проблем с загрязнением.

В рамках нового исследования ученые из Великобритании и Украины проанализировали зарошенные территории вокруг Чернобыля и пересмотрели вопрос безопасности потенциальных сельскохозяйственных угодий.

Исследователи изучили образцы почвы и измерили гамма-излучение в окружающей среде. Анилз показал, что уровень радиации намного ниже предельно допустимой нормы в Украине, а также ниже фонового излучения, которому подвергаются люди во всем мире. Уровни цезия-137 были достаточно низкими для выращивания большинства культур на исследуемых территориях.

В рамках эксперимента, чтобы подтвердить свои выводы, ученые создали испытательный участок площадью 100 гектар в Житомирской области. Там был разработан простой, но надежный метод измерения того, сколько радиоактивного материала остается в земле и вероятность того, попадет ли он в такие культуры, как картофель, зерновые, кукуруза и подсолнечник.

На основе всех проведенных экспериментов, ученые говорят, что большие участки зоны обязательного отселения можно безопасно обрабатывать. При тщательном планировании Украина могла бы вернуть себе до 20 тыс. гектаров сельскохозяйственных земель.

Но некоторые культуры, такие как бобовые, к примеру, фасоль, горох и чечевица, должны оставаться под запретом. Дело в том, что эти культуры в природе поглощают и накапливают более высокие уровни некоторых радионуклидов из почвы.

Напомним, в Чернобыле биологи обнаружили животных, на которых не влияет радиация. Ученые считают, что это может дать определенное представление о механизмах репарации ДНК, которые однажды могут быть адаптированы для использования в медицине для людей.