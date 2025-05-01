20 тис. гектар навколо Чорнобиля придатні для сільського господарства: тільки одна культура під забороною

Нове дослідження показує, що частина сільськогосподарських угідь за межами Зони відчуження Чорнобильської АЕС безпечні для вирощування різних культур.

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Про це пише IFLScience.

Під час катастрофи на Чорнобильській АЕС 1986 року в повітря потрапила велика кількість шкідливих радіонуклідів, які забруднили ґрунт, воду і рослинність. Частина з цих радіоактивних матеріалів досить швидко розпалася, але далеко не всі. Приміром, цезій-137 має 30-річний період напіврозпаду, тож він залишався в навколишньому середовищі протягом десятиліть. Інший проблемний елемент — стронцій-90, який легко вбирається рослинами з ґрунту.

Для захисту населення від радіоактивних опадів було створено зону відчуження площею 4200 квадратних кілометрів із руїнами Чорнобильської АЕС у центрі. Ця зона досі залишається незаселеною людьми.

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Навколо зони відчуження було створено ще одну зону обов'язкового відселення, яка охопила ще 2 тис. кв. км. Ця територія ніколи повністю не була покинута людьми, там досі живуть тисячі людей. Але використання землі на цій території було обмежено через проблеми із забрудненням.

У рамках нового дослідження вчені з Великої Британії та України проаналізували зарошені території навколо Чорнобиля і переглянули питання безпеки потенційних сільськогосподарських угідь.

Дослідники вивчили зразки ґрунту і виміряли гамма-випромінювання в навколишньому середовищі. Аналіз показав, що рівень радіації набагато нижчий за гранично допустиму норму в Україні, а також нижчий за фонове випромінювання, якого зазнають люди в усьому світі. Рівні цезію-137 були досить низькими для вирощування більшості культур на досліджуваних територіях.

У рамках експерименту, щоб підтвердити свої висновки, вчені створили випробувальну ділянку площею 100 гектар у Житомирській області. Там було розроблено простий, але надійний метод вимірювання того, скільки радіоактивного матеріалу залишається в землі та вірогідність того, чи потрапить він у такі культури, як картопля, зернові, кукурудза та соняшник.

На основі всіх проведених експериментів, вчені кажуть, що великі ділянки зони обов'язкового відселення можна безпечно обробляти. За ретельного планування Україна могла б повернути собі до 20 тис. гектарів сільськогосподарських земель.

Але деякі культури, такі як бобові, наприклад, квасоля, горох і сочевиця, повинні залишатися під забороною. Річ у тім, що ці культури в природі поглинають і накопичують вищі рівні деяких радіонуклідів із ґрунту.

Нагадаємо, у Чорнобилі біологи виявили тварин, на яких не впливає радіація. Вчені вважають, що це може дати певне уявлення про механізми репарації ДНК, які одного разу можуть бути адаптовані для використання в медицині для людей.