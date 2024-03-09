У Чорнобилі біологи виявили тварин, на яких не впливає радіація (фото)

Науковці вважають, що це може дати певне уявлення стосовно механізмів репарації ДНК, які одного дня можуть бути адаптовані для використання в медицині для людей.

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Мікроскопічні черв'яки, територія проживання яких це високорадіоактивне середовище Чорнобильської зони відчуження, не зазнали жодних радіаційних ушкоджень. До такого висновку дійшли біологи на чолі з Софією Тінторі з Нью-Йоркського університету. Про це повідомляє Science Alert.

Науковиця розповіла, що й досі не можна зрозуміти вплив Чорнобильської катастрофи на місцеве населення. Натомість фахівцям вдалося встановити, що організми мікроскопічних круглих черв'яків можуть бути дуже витривалими.

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Ці тварини живуть нетривалий час та мають прості геноми. Вони чудово підходять для вивчення від біологічного розвитку до реакції на токсини та репарації ДНК.

Тінторі та її колеги вирушили на розкопки в Чорнобиль, щоб відшукати нематод виду Oschieus tipulae, який зазвичай мешкає в ґрунті. Науковцям вдалося зібрати сотні нематод з гнилих фруктів, листового опаду та ґрунту на території Чорнобильської зони відчуження. Вони під час своїх досліджень використовували лічильники Гейгера для вимірювання радіації навколишнього середовища та вдягнувши захисні костюми від радіоактивного пилу. Дослідники відібрали 15 зразків для проведення геномного секвенування та виростили майже 300 зібраних черв'яків у лабораторії.

Фото: Софія Тінторі

Геноми порівняли з геномами п'яти зразків черв'яків того ж виду з Філіппін, США, Німеччини, Австралії та Маврикія. Черв'яки з Чорнобиля були здебільшого більш генетично схожі між собою. Ознаки пошкодження ДНК радіаційним середовищем були відсутні.

Жодних ознак значних хромосомних перебудов, які зазвичай фіксують в мутагенному середовищі, не виявили. Науковці вважають, що це може дати певне уявлення стосовно механізмів репарації ДНК, які одного дня можуть бути адаптовані для використання в медицині для людей.

Нагадаємо, у липні тіктокер помітив "примарний" силует на покинутій площі. На відеозаписі видно, як він оглядає моторошну ярмаркову площу і помічає щось незвичайне біля старого колеса огляду.