"Життя в Чорнобилі": тіктокер помітив "примарний" силует на покинутій площі (фото)

Територія навколо атомної електростанції, зруйнованої внаслідок катастрофи, була практично покинута після евакуації десятків тисяч людей. Користувач TikTok помітив на Google Maps таємничу фігуру, що ховається за одним з атракціонів.

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Користувач TikTok Arianleonel показав таємничу фігуру, що причаїлася на покинутій ярмарковій площі в Чорнобилі. Відео набуло широкого поширення в соцмережах після того, як користувач TikToker помітив моторошне видовище на Google Maps. Про це пише The Mirror.

Територія навколо атомної електростанції, зруйнованої внаслідок катастрофи у квітні 1986 р., була практично покинута після евакуації десятків тисяч людей. До вторгнення російських військ 2022 року в цю зону можна було потрапити туристам. До 100 тисяч осіб на рік відвідували радіоактивну і пустельну територію.

Користувач TikTok Arianleonel розмістив ролик про місто Прип'ять. Колись воно було процвітаючим обласним центром, а тепер перетворилося на місто-привид у Чорнобильській зоні відчуження.

На відеозаписі видно, як він оглядає моторошну ярмаркову площу і помічає щось незвичайне біля старого колеса огляду. Він збільшує зображення, щоб розгледіти фігуру у фіолетовій куртці, що причаїлася за деревом.

Знахідка швидко стала вірусною в TikTok Фото: колаж Фокус

Його знахідка стала вірусною в TikTok, набравши 217 тисяч переглядів і сотні коментарів за короткий час. Деякі глядачі жартували, що звідти можна повернутися з 7 руками й 3 очима або ж що таємнича фігура їх неймовірно налякала. Але були й ті хто намагався розібратися в ситуації.

"Як машина з Google доїхала туди? Напевно хтось із Google поставив там манекен", — написав один із користувачів.

Видання зазначає, що в той час поки людям було заборонено відвідувати зону відчуження, у Чорнобилі живуть цілі зграї бродячих собак. Багато з них походять від домашніх тварин, залишених там під час евакуації. З 2017 року за цими здичавілими тваринами спостерігають вчені в рамках Ініціативи з вивчення чорнобильських собак.

Зазначається, що вони набагато ближчі один до одного, ніж дикі собаки або вовки, а взяті зразки крові показують, що вони генетично відрізняються від інших собак. Команда планує більш детально вивчити нові генетичні ознаки, щоб підтвердити, чи допомогли такі мутації собакам вижити, попри сильну радіацію.

Дослідження в Чорнобилі можуть дати нові знання про те, як запобігти раку в людини і захистити астронавтів у космосі Фото: The Telegraph

Передбачається, що така робота може дати нові знання про те, як запобігти раку в людини і захистити астронавтів у космосі.

"Ми поки що не знаємо, які генетичні відмінності можуть дозволити собакам вижити в одному середовищі порівняно з іншим. Пошук змін у ДНК, які допомогли вижити одній та іншій популяції, — це довгострокова мета дослідження, над якою ми зараз працюємо", — сказала докторка Елейн Острандер, генетикиня з Національного інституту дослідження геному людини, в інтерв'ю газеті Daily Telegraph.

Раніше Фокус повідомляв, що уряд приховує "підземне місто" в секретному бункері. Кандидат у президенти США від демократів упевнений в існуванні ядерного укриття з гігантським містом і рестораном McDonald's. Син знаменитого колишнього американського чиновника Роберта Кеннеді розповів, як його сім'ю ледь не відвезли на секретний об'єкт.

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