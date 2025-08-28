На дне Атлантики лежит радиоактивная "бомба": там закопаны 200 тыс. токсичных бочек (фото)
На дне Атлантического океана лежат более 200 тыс. бочек с радиоактивными отходами. Бочки с опасным содержимым были сброшены на дно океана около 50 лет назад, когда это считалось безопасным захоронением ядерных материалов.
Часть стран Европы, среди которых были Франция и Великобритания, сбросили в океан бочки с радиоактивным отходами в период с 1946 по 1990 год. Эти бочки покоятся на большой глубине, в траншеях глубиной около 3,9 км, в сотнях километров от берега Франции, пишет Daily Mail.
Ученые обеспокоены тем, что радиоактивные отходы могут в итоге, попасть в морскую пищевую цепь и представлять угрозу для морских обитателей. После этого могут быть загрязнены морепродукты, которые потребляют миллионы людей. Это в свою очередь, приведет к долгосрочным рискам для здоровья, таким как повреждение тканей и рост случаев рака.
В рамках нового исследования группа ученых из Франции обнаружила 3355 бочек в рамках первой из двух миссий по анализу состояния затопленного груза.
Команда составила карту местности, где были захоронены бочки, с помощью гидролокатора и автономного подводного робота UlyX. Это место располагается примерно в 600 км от берега Франции.
Вторая миссия будет реализована уже в следующем году, когда ученые измерят содержание радионуклидов в воде, отложениях на дне океана, а также в морских организмах, которые живут по соседству с радиоактивным «кладбищем». В планах также проанализировать фоновое излучение, чтобы отличить загрязнение из бочек от других источников, таких как допустимые сбросы воды с АЭС.
Отмечается, что в 1967 году прошло пробное захоронение отходов, а также были введены правила, которые должны были гарантировать безопасность процедуры. Основное место захоронение располагалось во внешней части Бискайского залива.
За последующие 15 лет европейские страны успели сбросить около 42 петабеккерелей низкоактивных радиоактивных отходов в северо-восточную часть Атлантического океана. Большая часть из этих отходов является низкоактивной и распределена по тысячам бочек на дне океана.
Эксперты говорят, что расположение бочек на большой глубине и их слабая радиоактивность не представляет угрозу для людей. Правда, долгосрочные последствия для подводной флоры и фауны до сих пор вызывают опасения.
Треть отходов приходится на тритий - радиоактивный изотоп водорода, который имеет слабое излучение. Большую часть отходов составили бета- и гамма-излучатели, которые теряют свою радиоактивность на протяжении лет или десятилетий.
Напомним, в Чернобыле радиация меняет собак с рекордной скоростью. Новое исследование провела команда из Университета Южной Каролины и Национального института исследований генома человека. Ученые выяснили, как радиация изменила ДНК собак, который живут в зоне отчуждения ЧАЭС.