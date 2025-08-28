На дне Атлантики лежит радиоактивная "бомба": там закопаны 200 тыс. токсичных бочек (фото)

На дне Атлантического океана лежат более 200 тыс. бочек с радиоактивными отходами. Бочки с опасным содержимым были сброшены на дно океана около 50 лет назад, когда это считалось безопасным захоронением ядерных материалов.

Часть стран Европы, среди которых были Франция и Великобритания, сбросили в океан бочки с радиоактивным отходами в период с 1946 по 1990 год. Эти бочки покоятся на большой глубине, в траншеях глубиной около 3,9 км, в сотнях километров от берега Франции, пишет Daily Mail.

Ученые обеспокоены тем, что радиоактивные отходы могут в итоге, попасть в морскую пищевую цепь и представлять угрозу для морских обитателей. После этого могут быть загрязнены морепродукты, которые потребляют миллионы людей. Это в свою очередь, приведет к долгосрочным рискам для здоровья, таким как повреждение тканей и рост случаев рака.

В рамках нового исследования группа ученых из Франции обнаружила 3355 бочек в рамках первой из двух миссий по анализу состояния затопленного груза.

Команда составила карту местности, где были захоронены бочки, с помощью гидролокатора и автономного подводного робота UlyX. Это место располагается примерно в 600 км от берега Франции.

Карта бочек с радиоактивными отходами Фото: Francaise Campagne NODSSUM

Вторая миссия будет реализована уже в следующем году, когда ученые измерят содержание радионуклидов в воде, отложениях на дне океана, а также в морских организмах, которые живут по соседству с радиоактивным «кладбищем». В планах также проанализировать фоновое излучение, чтобы отличить загрязнение из бочек от других источников, таких как допустимые сбросы воды с АЭС.

Отмечается, что в 1967 году прошло пробное захоронение отходов, а также были введены правила, которые должны были гарантировать безопасность процедуры. Основное место захоронение располагалось во внешней части Бискайского залива.

Одна из радиоактивных бочек на дне Атлантического океана Фото: Francaise Campagne NODSSUM

За последующие 15 лет европейские страны успели сбросить около 42 петабеккерелей низкоактивных радиоактивных отходов в северо-восточную часть Атлантического океана. Большая часть из этих отходов является низкоактивной и распределена по тысячам бочек на дне океана.

Эксперты говорят, что расположение бочек на большой глубине и их слабая радиоактивность не представляет угрозу для людей. Правда, долгосрочные последствия для подводной флоры и фауны до сих пор вызывают опасения.

Треть отходов приходится на тритий - радиоактивный изотоп водорода, который имеет слабое излучение. Большую часть отходов составили бета- и гамма-излучатели, которые теряют свою радиоактивность на протяжении лет или десятилетий.

