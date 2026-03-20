Крупнейшая в мире радиоактивная гробница протекает: на "крышке" обнаружили трещины (фото)

Спустя более полувека после невероятно мощного ядерного взрыва на небольшом острове в Тихом океане исследователи обнаружили, что крупнейшая в мире радиоактивная "гробница" дала брешь.

В 1958 году, после ядерного взрыва мощностью 18 килотонн, известного как "Кактусовое испытание", на небольшом острове в Тихом океане образовалась зияющая дыра. После взрыва на острове Рунит на Маршалловых островах военные засыпали ее зараженной почвой и обломками, создав крупнейшую в мире "гробницу" из ядерных отходов, известную как купол Рунит, пишет Фокус.

Спустя почти полвека после возведения купола эксперты обнаружили тревожные знамения: трещины в покрытой бетоном радиоактивной свалке указывают на то, насколько уязвим этот объект к повышению уровня моря, угрожающему узким берегам острова.

Отметим, что ширина купола составляет 115 метров. Он был возведен с 1977 по 1980 годы в рамках военных работ по очистке территории и теперь под ним покоится более чем 120 000 тонн материала, загрязненного в результате ядерных испытаний, включая смертельные количества плутония.

Вид на купол Рунит с воздуха вскоре после его постройки Фото: Wikipedia

Изначально купол рассматривался в качестве временного решения для сдерживания материала, оставшегося после ядерных испытаний, некоторые из которых по масштабу в 1000 раз превосходили Хиросиму и Нагасаки. Однако с момента строительства грунтовые воды проникли в гробницу, под которой находится слой пористых коралловых отложений. Пока это основной источник утечек, но есть опасения, что слои купола, которые должны были находиться над уровнем моря, не смогут долго оставаться над водой.

По словам эксперта по морской радиоактивности из Океанографического института Вудс-Хоул Кена Бусселера, еще в 2020 году утечки радиоактивных веществ из купола Рунит пока "относительно незначительны". Ученые полагают, пока плутоний остается под куполом, он не станет крупным новым источником радиации в Тихом океане.

Впрочем, эксперты признают, что многое зависит от будущего повышения уровня моря и того, как такие факторы, как штормы и сезонные приливы, влияют на приток и отток воды из купола. Сегодня источник остается небольшим, однако по мере изменения климата ситуация, вероятно, может измениться.

Generalized schematic showing the layout and various design features of the Cactus crater containment structure Фото: Wikipedia

В то же время, по словам химика из Колумбийского университета Иваны Николич-Хьюз, в ходе исследований они с коллегами обнаружили повышенный уровень радиации и значительное количество пяти радионуклидов в образцах почвы с острова, за пределами купола. Считается, что это может быть свидетельством утечки из ядерного хранилища.

В любом случае, наличие плутония-239, компонента ядерного оружия, который остается опасным более 24 000 лет, вызывает серьезные опасения по поводу его уязвимости к повышению уровня моря и изменению климата.

Принаписании использовались материалы Australian Broadcasting Corporation, Energy's Pacific Northwest National Laboratory, Los Angeles Times, Science Alert.