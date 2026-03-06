Токсичный остров: самое отдаленное место Японии хотят превратить в хранилище ядерных отходов

Япония рассматривает отдаленный остров в качестве места для захоронения ядерных отходов — он находится в 2000 км к востоку от Токио.

Ядерная энергетика набирает обороты во всем мире, однако этот прогресс также поднимает крайне важный вопрос: где будут храниться все радиоактивные отходы? Для Японии выходом может стать самое отдаленное место, имеющееся в распоряжении страны, пишет Popular Science.

Известно, что Япония рассматривает возможность создания хранилища ядерных отходов на Минамиторисиме — крошечный остров, расположенный на самом краю восточной территории Японии, почти в 2000 км от Токио. Площадь миниатюрного острова составляет всего около 1,5 квадратных километров, а сам он окружен коралловым атоллом, полностью необитаем и закрыт для туристов и посетителей.

Местные власти заявляют, что на острове есть неисследованные районы, способные разместить необходимую инфраструктуру для захоронения отходов, а также обладает научно благоприятными характеристиками.

Отметим, что с каждым годом атомная энергетика становится все более привлекательной для многих стран, поскольку продолжается отказ от использования ископаемого топлива. Например, опрос 2023 года показал, что около 55% американцев поддерживают увеличение использования атомной энергии.

Несмотря на то, что авария на Фукусимской АЭС в 2011 году стала худшей катастрофой такого рода со времен Чернобыля, Япония хочет внедрить "максимальное использование" атомной энергетики на основе документов энергетической политики. В январе 2026 года страна впервые после Фукусимы перезапустила крупнейшую в мире атомную электростанцию.

Впрочем, прежде чем строительство хранилища ядерных отходов сможет продвинуться вперед, потребуются дополнительные исследования. Однако исследователи считают, что остров, вероятно, является наиболее вероятным кандидатом на роль места захоронения атомных электростанций.

