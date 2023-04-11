Пушистые защитники будущего. Ученые ищут решение, как предупредить человечество об опасности

В 1980-х годах лингвисты и ученые предлагали разные идеи о том, как предупредить будущих людей об угрозах скрытых радиоактивных источников. Одним из решений был лучевой кот, изменяющий цвет.

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Ядерные отходы очень опасны не только из-за сложности их хранения и утилизации, но и из-за вредного воздействия, которое может оставаться потенциальной угрозой тысячи лет. За это время, вероятно, возникнут новые языки и цивилизации, что создаст настоящий вызов для защиты будущих поколений от опасности, которую мы создаем сегодня. О том, как предупредить потомков и при чем здесь коты, пишет IFLScience.

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Ядерная энергетика и ядерное оружие сегодня очень спорная тема, но независимо от того, поддерживаете ли вы эти технологии или нет, их отходы уже рядом с нами.

Опасность ядерных отходов

В период с 1954 г., когда человечество впервые начало производить электроэнергию с помощью ядерной энергии, к 2016 г. образовано около 390 000 тонн отработанного ядерного топлива. Отработанное топливо — высокоактивные отходы, содержащие больше радиоактивных побочных продуктов, образованных вследствие расщепление атомного ядра.

Хотя отработанное ядерное топливо больше не пригодно для производства энергии, материалы остаются горячими, радиоактивными и опасными. Высокоактивные отходы также образуются при производстве ядерного оружия, как и остатки от операций по переработке и утилизации топлива.

Пока многие страны, имеющие ядерные реакторы, хранят высокоактивные отходы и другие радиоактивные материалы на своих территориях, но это далеко не окончательный вариант. Около десятка стран, включая Финляндию, Швейцарию и другие государства Европы, рассматривают возможность создания глубоких геологических хранилищ для ядерных отходов. Эти хранилища позволят эффективно похоронить отработанное топливо и удерживать его под землей в течение 100 000 лет.

Сейчас, конечно, это решение может показаться адекватным. Однако некоторые обеспокоены тем, не оставим ли мы своим потомкам огромный список проблем. Мы не можем знать наверняка, какое влияние эти скрытые отходы будут иметь в будущем.

Люди существуют уже около 300 000 лет, и за это время наши цивилизации поднимались и приходили в упадок, а языки появлялись и исчезали или мутировали до неузнаваемости. Поэтому вполне логично, что, хотя нас, возможно, не будет здесь через тысячи лет, производимые нами радиоактивные отходы останутся, и они могут просочиться в подземные воды и распространиться за пределы подземной могилы.

Входите, лучевые коты

В 1980-х годах Министерство энергетики США созвало группу лингвистов и ученых, которая получила название "Рабочая группа по человеческому вмешательству" (Human Interference Task Force). Их цель – исследовать существующие или потенциальные решения, которые помогут уменьшить вероятность попадания будущих людей на опасные территории хранения ядерных отходов.

Поскольку мы не можем убедиться, удастся ли сегодняшние тексты расшифровать и прочитать через тысячи лет, исследователи предложили другие варианты, такие как символы или архитектуру, которые могли бы выйти за пределы поколений и языковых изменений, чтобы обозначить опасные места.

Тогда же писательница Франсуаза Бастид и Паоло Фаббри, эксперт по семиотике (изучение знаков и символов и их использование или интерпретация), предложили другой план. Поскольку коты живут с людьми тысячи лет, они утверждали, пушистых любимцев можно использовать как предупреждение. Подобным способом пользовались шахтеры, беря с собой канареек.

По их словам, можно попытаться вывести вид кошек или других животных, которые изменяли бы цвет шерсти во время облучения радиацией.

Этот вид должен жить в пределах экологической зоны человека, а его роль как детектора радиации следует закрепить в культурной традиции. Например, создание соответствующего названия "лучевая кошка" и соответствующих пословиц и мифов.

То есть люди создают мифы и легенды, связанные с реально выведенным видом котят и рассказывают это своим детям. Затем они рассказывают это своим, и так далее из поколения в поколение образ лучевого кота закрепится. Через тысячи лет, когда человек увидит смену шерсти у животного, он будет знать, что отсюда лучше убираться.

Насколько бы причудливым предложение ни было, оно стало довольно популярным в 2015 году. Даже появилось целое движение Ray Cat Solutio. Его участники призывали сделать из идеи лучевых кошек культурный феномен и поощряли к этому ученых, художников и всех небезразличных.

Мы точно не знаем, являются ли коты-"светлячки" прекрасным решением для будущего. И еще сомнительным выглядит тот факт, что такой вид будет вообще существовать. Однако радиационные отходы — достаточно реальная проблема.

Поэтому, чем больше мы обсуждаем проблемы, связанные с долгосрочным хранением ядерных материалов, тем выше вероятность того, что нам удастся найти правильное решение. Просто выбросить токсическую банку в коридор и ждать, что люди завтрашнего дня о ней позаботятся, не удастся.

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