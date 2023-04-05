Большие сюрпризы крошечных котиков: невиданное поведение барханных кошек

Ученые сделали важные открытия о барханном коте, маленьком кошачьем, обитающем в марокканской пустыне. Исследователи обнаружили, что барханные коты ведут кочевой образ жизни, изменяющийся в зависимости от осадков.

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Несмотря на свой небольшой размер, барханный кот имеет самый большой ареал распространения среди кошачьих, а также демонстрирует поведение, ранее не встречавшееся у диких кошек. Эти выводы бросают вызов традиционным представлениям о диких котах и имеют далеко идущие последствия для их природоохранного статуса, сообщают IFLScience.

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Исследование барханного кота, маленького кошачьего, обитающего в марокканской пустыне, позволило сделать важные выводы о роде кошачьих (Felis). Барханные коты не только имеют самый большой ареал в роде Felis, ведя, казалось бы, кочевой образ жизни, но и демонстрируют поведение, ранее не встречавшееся у диких кошек.

Felis margarita, ночной барханный кот, обитает в пустыне Сахара в Африке и на Аравийском полуострове. В сельской местности на юге Марокко ученые из "Пантеры" и зоопарков Рабату и Кельну заметили 22 барханных кошек с помощью трекеров-ошейников в период с 2015 по 2019 год, чтобы исследовать их экологию и ареал обитания.

Исследование, продолжавшееся несколько лет, показало, что барханные коты имеют гораздо больший ареал обитания, чем предполагалось. Несмотря на свои небольшие размеры, длина тела составляет всего 45-57 сантиметров, их ареалы обитания не уступают ареалам больших кошек, таких как леопарды и тигры.

Felis margarita, ночной барханный кот, обитает в пустыне Сахара в Африке и на Аравийском полуострове Фото: Gregory Breton

Один барханный кот за 6,5 месяца преодолел невероятные 1 758 квадратных километров, что делает его рекордсменом по ареалу обитания среди представителей рода Felis, опередив чернолапых и африканских диких кошек.

Хотя только 22 кошек отметили, исследователи наблюдали за 47 барханными котами и поймали 41. Все животные, за которыми наблюдали, были в отличном состоянии здоровья, с небольшим количеством шрамов, без ран и с целыми зубами, что свидетельствует о том, что они живут в гармонии и не являются территориальными.

Однако наиболее интригующим открытием стало ранее невиданное поведение диких кошек. Барханные коты, похоже, ведут кочевой образ жизни, изменяющийся в зависимости от количества осадков, а не имеющих фиксированных ареалов обитания. Если это подтвердится дальнейшими исследованиями, такое поведение будет совершенно новым для диких видов кошек.

Все животные, за которыми наблюдали, были в отличном состоянии здоровья, с небольшим количеством шрамов, без ран и с целыми зубами Фото: Wikimedia Commons

К сожалению, подтверждение их огромных ареалов свидетельствует о том, что барханных кошек в дикой природе может быть меньше, чем считалось ранее. Ученые, стоящие за этим исследованием, предлагают пересмотреть статус барханного кота, который по классификации Международного союза охраны природы "под угрозой исчезновения", на "почти под угрозой исчезновения".

В целом, несмотря на то, что об этих милых созданиях уже многое известно, их экология и социальная организация остаются недостаточно изученными, поэтому необходимо провести дальнейшие исследования, чтобы узнать больше об их диете, социальной организации, родстве, а также экологические и антропогенные факторы.

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