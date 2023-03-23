Разоблачение века. Откуда пришел "змеиный кот" и почему фото с ним завирусилось в Сети

Животное назвали "самым редким представителем кошачьих на Земле", а его фото пару недель гуляют в социальных сетях.

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Природа не перестает нас удивлять — в самых отдаленных уголках суши или океана ученые то и дело встречают новые удивительные виды, которые не были описаны ранее. Так могло бы быть и в этот раз, но есть одно но, пишет Daily Mail.

Несколько недель назад в одной из социальных сетей появилось фото кота необычной расцветки, которого называли представителем "самого редкого вида кошачьих на Земле", который якобы обитает в "труднодоступных районах тропических лесов Амазонки". В оригинальном посте есть описание вида, а то, что он живет в отдаленном уголке мира якобы должно объяснить тот факт, что о необычном коте-змее ранее никто ничего не знал.

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Некоторые пользователи Сети с настороженностью отнеслись к столь странной расцветке кота, другие же — не усомнились в подлинности информации. Так или иначе оригинальный пост с фото набрал почти 1000 репостов и множество лайков.

Позже автор поста, им оказался россиянин Алексей Васильев, все же сознался, что осознанно запустил "утку". Мужчина нашел фото, пролистывая файлы на своем телефоне и решил, что будет весьма забавно запостить это в социальные сети. Чтобы сделать пост более похожим на правду, он перевел название "змеиный кот" на латынь, взял описание другого вида, изменив в нем несколько деталей, и добавил информацию о редкости данного вида и информации о том, где и когда его впервые заметили. Кроме того мужчина сослался на несуществующий канал в качестве еще одного доказательства подлинности.

Фальшивая обложка престижного научного журнала Nature Фото: Facebook/Alex Vasilev

Некоторые пользователи Сети в действительности поверили в существование кота подобной расцветки, однако ученые быстро расставили все точки над "і". По словам главного хранителя отдела позвоночных в Национальных музеях Шотландии и эксперта по диким кошкам доктора Эндрю Китченера, точно известно, что кошка-змея не существует и не была описана с научной точки зрения. Для создания фото, видимо, было использовано изображение южноамериканской кошки из рода Leopardus (возможно, маргай, Leopardus wiedii), которую попросту принарядили.

Доктор Китченер подчеркнул, что природа нашей планеты таит в себе еще много загадок и, конечно, мы могли бы встретить новый вид кошки, обитающей в Южной Америке, но это, увы, не тот вариант.

Отметим, что Васильев на самом деле не является автором картинки, фактически он лишь запостил ее в соцсеть и обвел пользователей вокруг пальца. Мужчина рассказал, что когда-то сохранил ее на мобильный телефон, а затем использовал для поста, создав легенду для кошки-змеи.

Вероятнее всего, картинка была создана с помощью искусственного интеллекта или Photoshop. Эксперты предполагают, что для создания удивительного окраса использовали рисунок на теле мангровой змеи, которая также известна, как уленбуронг.

Ранее Фокус писал о реинкарнации Фредди Меркьюри — необычная кошка стала звездой Сети.