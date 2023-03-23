Викриття століття. Звідки прийшов "зміїний кіт" і чому фото з ним завірусилося в Мережі

Тварину назвали "найрідкішим представником котячих на Землі", а його фото кілька тижнів гуляють у соціальних мережах.

Related video

Природа не перестає нас дивувати — у найвіддаленіших куточках суші чи океану вчені постійно зустрічають нові дивовижні види, які не були описані раніше. Так могло б бути і цього разу, але є одне, пише Daily Mail.

Кілька тижнів тому в одній із соціальних мереж з'явилося фото кота незвичайного забарвлення, якого називали представником "найрідкіснішого виду котячих на Землі", який нібито мешкає у "важкодоступних районах тропічних лісів Амазонки". В оригінальному пості є опис виду, а те, що він живе у віддаленому куточку світу, нібито має пояснити той факт, що про незвичайного кота-змія раніше ніхто нічого не знав.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та захопливі новини зі світу науки!

Деякі користувачі Мережі з настороженістю поставилися до такого дивного забарвлення кота, інші ж не засумнівалися в справжності інформації. Так чи інакше оригінальний пост із фото набрав майже 1000 репостів та безліч лайків.

Пізніше автор посту, ним виявився росіянин Олексій Васильєв, все ж зізнався, що усвідомлено запустив "утку". Чоловік знайшов фото, перегортаючи файли на своєму телефоні і вирішив, що буде дуже смішно запостити це в соціальні мережі. Щоб зробити пост більш схожим на правду, він переклав назву "зміїний кіт" на латину, взяв опис іншого виду, змінивши в ньому кілька деталей, і додав інформацію про рідкісність ціього виду та інформацію про те, де і коли його вперше помітили. Крім того, чоловік послався на неіснуючий канал як ще один доказ справжності.

Фальшива обкладинка престижного наукового журналу Nature Фото: Facebook/Alex Vasilev

Деякі користувачі Мережі насправді повірили в існування кота подібного забарвлення, проте вчені швидко розставили всі крапки над "і". За словами головного зберігача відділу хребетних у Національних музеях Шотландії та експерта з диких кішок доктора Ендрю Кітченера, достеменно відомо, що кішка-змія не існує і не була описана з наукового погляду. Для створення фото, мабуть, було використано зображення американської кішки з роду Leopardus (можливо, маргай, Leopardus wiedii), яку просто причепурили.

Доктор Кітченер підкреслив, що природа нашої планети таїть у собі ще багато загадок і, звичайно, ми могли б зустріти новий вид кішки, яка мешкає в Південній Америці, але це, на жаль, не той варіант.

Зазначимо, що Васильєв насправді не є автором картинки, фактично він лише запостив її в соцмережу та обвів користувачів навколо пальця. Чоловік розповів, що колись зберіг її на мобільний телефон, а потім використав для посту, створивши легенду для кішки-змії.

Найімовірніше, картинка була створена за допомогою штучного інтелекту або Photoshop. Експерти припускають, що для створення дивовижного забарвлення використовували малюнок на тілі мангрової змії, яка також відома як уленбуронг.

Раніше Фокус писав про реінкарнацію Фредді Мерк'юрі — незвичайна кішка стала зіркою Мережі.