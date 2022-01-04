Реінкарнація Фредді Мерк'юрі. Незвичайна кішка стала зіркою мережі (фото, відео)

Співробітниця притулку для тварин знайшла чотирьох кошенят віком лише один день у саду. Після того, як вони підросли, дівчина не змогла розлучитися з кішкою, у якої на мордочці була особлива мітка.

18-місячна кішка Мостаччолі, яка живе разом зі своєю господаркою Наталі в Каліфорнії, прославилася у соціальній мережі Instagram завдяки незвичайній мордочці чорно-білої тварини. Її підусник має чорне забарвлення і формою нагадує вуса легендарного фронтмена групи Queen Фредді Мерк'юрі.

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Одноденне кошеня разом із трьома її братами Наталі знайшла 30 серпня 2020 року в саду своєї матері. Їх народила дика бомбейська кішка. Дівчина забрала малюків та одразу відвезла їх у розплідник, де працює, де про кошенят подбали і врятували їх.

Коли настав час шукати підрослим малюкам нові будинки, Наталі не змогла розлучитися з Мостаччолі та вирішила забрати її собі. Двоє братів кішки вирушили в один будинок, а третього кошеня забрав чоловік, у якого вже жив пудель.

Мостачоллі виявилася не єдиною вихованкою Наталі. У неї також є кішка на ім'я Ідзанамі.

Завдяки тому, що багато хто вловив схожість Мостачоллі з рок-легендою, Наталі вирішила завести сторінку в Instagram, присвячену своїм кішкам. Незважаючи на те, що в обліковому записі безліч спільних фото двох тварин, зіркою сторінки безперечно стала чорно-біла Мостачоллі, яку вже прозвали "Фредді Мурркурі". Користувачі часто пишуть у коментарях, що тварина є копією знаменитого співака.

[ + – ] Фредді Мерк'юрі

"Якби Фредді Мерк'юрі був котом..." — зазначив один підписник. "Фредді Мерк'юрі?? Я думав, він мертвий?" — додав інший користувач. "Він справді схожий на Фредді Мерк'юрі", — написав третій.

Проте деякі люди вважають, що кішка насправді більше схожа на коміка й актора Джуліуса Генрі "Граучо" Маркса, який теж мав густі вуса.

[ + – ] Мостачоллі – дуже грайлива кішка

Раніше ми розповідали про те, що в соцмережах з'явилася точна копія кота з мультфільму "Шрек", а також про харківського кота Степана, знімком якого поділилася сама Брітні Спірс. Після цього 13-річна тварина стала справжньою зіркою, яка тепер рекламує брендові сумки.