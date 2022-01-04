Реинкарнация Фредди Меркьюри. Необычная кошка стала звездой Сети (фото, видео)

Сотрудница приюта для животных нашла четырех котят возрастом всего один день в саду. После того, как они подросли, девушка не смогла расстаться с кошкой, у которой на мордочке была особенная отметина.

18-месячная кошка Мостаччоли, которая живет вместе своей хозяйкой Натали в Калифорнии, прославилась в социальной сети Instagram благодаря необычной мордочке черно-белого животного. Ее подусник имеет черный окрас и по форме напоминает усы легендарного фронтмена группы Queen Фредди Меркьюри.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Однодневного котенка вместе с тремя ее братьями Натали нашла 30 августа 2020 года в саду своей матери. Их родила дикая бомбейская кошка. Девушка забрала малышей и сразу отвезла их в питомник, в котором работает, где о котятах позаботились и спасли их.

Когда пришло время искать подросшим малышам новые дома, Натали не смогла смогла расстаться с Мостаччоли и решила забрать ее себе. Двое братьев кошки отправились в один дом, а третьего котенка забрал мужчина, у которого уже жил пудель.

Мостачолли оказалась не единственной воспитанницей Натали. У нее также есть кошка по имени Идзанами.

Благодаря тому, что многие уловили сходство Мостачолли с рок-легендой, Натали решила завести страницу в Instagram, посвященную своим кошкам. Несмотря на то, что в аккаунте множество общих фото двух животных, звездой страницы бесспорно стала черно-белая Мостачолли, которую уже прозвали "Фредди Мурркури". Пользователи часто пишут в комментариях, что животное является копией знаменитого певца.

[ + – ] Фредди Меркьюри

"Если бы Фредди Меркьюри был котом …", – отметил один подписчик. "Фредди Меркьюри?? Я думал, он мертв? " – добавил другой пользователь. "Он действительно похож на Фредди Меркьюри", – написал третий.

Однако некоторые люди считают, что кошка на самом деле больше похожа на комика и актера Джулиуса Генри "Граучо" Маркса, у которого тоже были густые усы.

[ + – ] Мостачолли – очень игривая кошка

Ранее мы рассказывали о том, что в соцсетях появилась точная копия кота из мультфильма "Шрек", а также о харьковском коте Степане, снимком которого поделилась сама Бритни Спирс. После этого 13-летнее животное стало настоящей звездой, которая теперь рекламирует брендовые сумки.