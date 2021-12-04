В Сети обнаружили живую копию знаменитого кота из "Шрека" (фото, видео)

Заметив сходство своего питомца со знаменитым героем из мультфильма, его владельцы решили сделать из Писко настоящую звезду, и, похоже, им это удалось.

Двухлетний кот породы Golden British Shorthair (золотистая британская короткошерстная) по кличке Писко из Нью-Йорка стал настоящей звездой Instagram благодаря своему поразительному сходству с Котом в сапогах из мультфильма "Шрек".

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Главная особенность Писко – его глаза. Они круглые, большие и темные, один-в-один, как у мультипликационного героя.

[ + – ] Тот самый Кот в сапогах из мультфильма "Шрек"

Эту "изюминку" своего домашнего питомца его хозяева заметили не сразу, но когда все же уловили ее, то решили использовать на полную и создали страницу в соцсети, где публикуют снимки животного. Сегодня за обновлениями в аккаунте Писко следят 615 тыс. человек по всему миру. Растет его популярность и в Tiktok, где у него уже 40,7 тыс. подписчиков.

Фото: Соцсети

По словам владельцев, когда Писко просит кушать, он делает такое же просящее лицо и поднимает лапы, как и мультяшный персонаж.

Как пишет Metro, роскошной жизни Писко могут позавидовать даже люди. У него масса самых разнообразных игрушек, а также круглосуточное внимание к его персоне. Писко получает массу спонсорских сделок и продвигает товары для животных с брендами Petsin, petsafe, а также телешоу Stranger Things и hotelsdotcom.

[ + – ] Писко собственной персоной

"Когда Писко появился у нас, он не был таким медведем, которым он сейчас является. Он был очень пугливым и не хотел, чтобы мы держали его на руках или касались его вообще. Но каждый день мы показывали ему, что все в порядке, и мы не хватали и не обнимали его против его воли. Вскоре он стал намного увереннее и начал проявлять любопытство. А теперь он супер плюшевый мишка и любит обниматься", – рассказали хозяева кота.

Отметим, что в Украине есть свой знаменитый кот – серый 13-летний упитанный Степан из Харькова. После того, как его фотографию репостнула Бритни Спирс, животное стало очень популярным, что отразилось на росте количества подписчиков, а также обернулось сотрудничеством со знаменитым модным брендом Valentino.