У Мережі виявили живу копію знаменитого кота зі "Шрека" (фото, відео)

Помітивши подібність свого вихованця до знаменитого героя із мультфільму, його власники вирішили зробити з Піско справжню зірку, і, схоже, їм це вдалося.

Дворічний кіт породи Golden British Shorthair (золотиста британська короткошерста) на прізвисько Піско з Нью-Йорка став справжньою зіркою Instagram завдяки своїй вражаючій схожості з Котом у чоботях із мультфільму "Шрек".

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Головна особливість Піско – його очі. Вони круглі, великі й темні, як у мультиплікаційного героя.

[ + – ] Той самий Кіт у чоботях із мультфільму "Шрек"

Цю "родзинку" свого домашнього вихованця його господарі помітили не відразу, але коли все ж таки вловили її, то вирішили використати на повну і створили сторінку в соцмережі, де публікують знімки тварини. Сьогодні за оновленнями в акаунті Піско стежать 615 тис. людей по всьому світу. Зростає його популярність і в Tiktok, де він має вже 40,7 тис. підписників.

Фото: Соцсети

За словами власників, коли Піско просить їсти, він робить таке ж жалісливе обличчя і піднімає лапи, як і мультяшний персонаж.

Як пише Metro, розкішному життю Піско можуть позаздрити навіть люди. У нього безліч найрізноманітніших іграшок, а також цілодобова увага до його персони. Піско отримує масу спонсорських угод та просуває товари для тварин із брендами Petsin, petsafe, а також телешоу Stranger Things та hotelsdotcom.

[ + – ] Піско власною персоною

"Коли Піско з'явився у нас, він не був таким ведмедем, яким він зараз є. Він був дуже полохливим і не хотів, щоб ми тримали його на руках чи торкалися до нього взагалі. Але щодня ми показували йому, що все гаразд, і ми не хапали і не обіймали його проти його волі. Незабаром він став набагато впевненішим і почав проявляти цікавість. А тепер він супер плюшевий ведмедик і любить обійматися", – розповіли господарі кота.

Зазначимо, що в Україні є свій знаменитий кіт – сірий 13-річний вгодований Степан із Харкова. Після того, як його фотографію репостнула Брітні Спірс, тварина стала дуже популярною, що позначилося на зростанні кількості підписників, а також обернулося співпрацею зі знаменитим модним брендом Valentino.