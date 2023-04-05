Великі сюрпризи крихітних котиків: небачена поведінка барханних котів

Вчені зробили важливі відкриття про барханного кота, маленького котячого, що мешкає в марокканській пустелі. Дослідники виявили, що барханні коти ведуть кочовий спосіб життя, який змінюється залежно від опадів.

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Попри свій невеликий розмір, барханний кіт має найбільший ареал поширення серед котячих, а також демонструє поведінку, яка раніше не зустрічалася в диких котів. Ці висновки кидають виклик традиційним уявленням про диких котів і мають далекосяжні наслідки для їхнього природоохоронного статусу, повідомляють IFLScience.

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Дослідження барханного кота, маленького котячого, що мешкає в марокканській пустелі, дозволило зробити важливі висновки про рід котячих (Felis). Барханні коти не тільки мають найбільший ареал у роді Felis, ведучи, здавалося б, кочовий спосіб життя, але й демонструють поведінку, яка раніше не зустрічалася в диких котів.

Felis margarita, нічний барханний кіт, мешкає в пустелі Сахара в Африці та на Аравійському півострові. В сільській місцевості на півдні Марокко вчені з "Пантери" та зоопарків Рабату і Кельну помітили 22 барханних котів за допомогою трекерів-нашийників у період з 2015 по 2019 рік, щоб дослідити їхню екологію та ареал проживання.

Дослідження, яке тривало кілька років, показало, що барханні коти мають набагато більший ареал проживання, ніж передбачалося. Попри свої невеликі розміри, довжина тіла становить лише 45-57 сантиметрів, їхні ареали проживання не поступаються ареалам великих котів, таких як леопарди та тигри.

Felis margarita, нічний барханний кіт, мешкає в пустелі Сахара в Африці та на Аравійському півострові Фото: Gregory Breton

Один барханний кіт за 6,5 місяців подолав неймовірні 1 758 квадратних кілометрів, що робить його рекордсменом з ареалу проживання серед представників роду Felis, випередивши чорнолапих та африканських диких котів.

Хоча лише 22 котів позначили, дослідники спостерігали за 47 барханними котами й зловили 41. Всі тварини, за якими спостерігали, були у відмінному стані здоров'я, з невеликою кількістю шрамів, без ран і з цілими зубами, що свідчить про те, що вони живуть в гармонії і не є територіальними.

Однак найбільш гостроцікавим відкриттям стала раніше небачена поведінка диких котів. Барханні коти, схоже, ведуть кочовий спосіб життя, який змінюється залежно від кількості опадів, а не мають фіксованих ареалів проживання. Якщо це підтвердиться подальшими дослідженнями, така поведінка буде абсолютно новою для диких видів котів.

Всі тварини, за якими спостерігали, були у відмінному стані здоров'я, з невеликою кількістю шрамів, без ран і з цілими зубами Фото: Wikimedia Commons

На жаль, підтвердження їхніх величезних ареалів свідчить про те, що барханних котів у дикій природі може бути менше, ніж вважалося раніше. Вчені, які стоять за цим дослідженням, пропонують переглянути статус барханного кота, який за класифікацією Міжнародного союзу охорони природи є "під загрозою зникнення", на "майже під загрозою зникнення".

Загалом, попри те, що про цих милих створінь вже багато чого відомо, їхня екологія та соціальна організація залишаються недостатньо вивченими, тому необхідно провести подальші дослідження, щоб дізнатися більше про їхню дієту, соціальну організацію, спорідненість, а також екологічні та антропогенні фактори.

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