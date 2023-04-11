Сбросить на Сахару ядерную бомбу. Ученые объяснили, как создать море в самой большой пустыне мира

На самом деле существует немало планов, как можно "затопить" самую большую в мире пустыню, которая растягивается на 9,2 миллиона квадратных километров, поскольку некоторые ее части фактически ниже уровня моря. Однако безопасность этих идей очень сомнительна.

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Полугипотетические схемы, можно сказать, одно из любимых занятий человечества. От подрыва Луны до выстрела сквозь Юпитер, открытие более древних планов истории — это всегда дикая прогулка. Однако к этому списку теперь добавилось "создание моря посреди Сахары", чего не стоит делать с точки зрения изменяющих планету событий, пишет IFLScience.

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Сахара занимает 30% площади всей Африки, а впервые о создании в ней водоема заговорил шотландский инженер Дональд Маккензи. Он хотел затопить самый низкий регион на западе пустыни бассейн реки Эль-Джуф, превратив его в так называемое "море Сахары". Исследователь предложил создать канал протяженностью 644 километра из Марокко в бассейн, таким образом создав внутреннее море размером примерно с Ирландию, или 96 560 квадратных километров.

Позже, в 1870-х годах, капитан французской армии Франсуа-Эли Рудер, вдохновившись завершением строительства Суэцкого канала, предложил 193-километровый канал, соединивший Средиземное море с частью пустыни Сахара под названием Шотт-эль-Феджедж на юге Туниса, затопив таким образом более 4828 квадратных километров земли. Шотты — это участки солончаковой равнины, которые на полгода превращаются в озера с соленой водой после дождя.

Этот план даже получил благословение Фердинанда де Лессепса, французского дипломата и предпринимателя, виконта, автора проекта и руководителя строительства Суэцкого канала. В то время стоимость затопления Сахары оценивали примерно в 25 миллионов франков.

Сама же мысль заключалась в разработке большего количества торговых путей для французских кораблей. Де Лессепс вместе с единомышленниками хотели сделать середину Северной Африки более влажным и плодородным местом. Несмотря на работу Рудера над проектом, план так и не претворили в жизнь даже несмотря на то, что некоторые исследовательские экспедиции в эти места профинансировали.

Все остановилось после того, как удалось определить, что некоторые расчеты и реальные рельефы не совпадают. Эта территория на самом деле не была ниже уровня моря, а рост расходов ставило точку на амбициозных планах.

И хотя тогда так и не создали "море Сахары", писатель Жюль Верн перенес эту идею в собственный роман "Вторжение моря". По сюжету, в результате землетрясения внутри Сахары возникает внутреннее море.

Следующий план относительно Сахары происходит уже из Египта. Операция "Плаушер", или же Операция "Лемиш" (Project Plowshare) была инициативой Комиссии по атомной энергии США, которая имела целью использовать "мирные" ядерные бомбы для создания каналов, необходимых для затопления впадины Каттара, лежащей на 60 метров ниже уровня моря. Однако использование "мирных" ядерных взрывов запретили несколькими международными договорами, и проект Plowshare прекратил свое существование в 1973 году.

Интересно, что свое название проект получил в 1961 году как отсылка к книге пророка Михея 4:3 "И они перекуют мечи свои на лемехе, а копья свои на серпы. Не поднимет меч народ на народ, и больше не будут учиться войне!".

Совсем недавно, в 2018 году фирма из Кремниевой долины под названием Y Combinator представила свою идею борьбы с глобальным потеплением путем затопления пустыни Дюны Альгодонес в Калифорнии. Их план заключался в создании миллионов квадратных микроводохранилищ площадью 0,4 гектара (1 акр), которые позволят расти водорослям, что будут поглощать, со своей стороны, углерод. Неудивительно, что эта идея стоит около 50 триллионов долларов, но проект так и не воплотился в жизнь.

Ранее Фокус рассказывал об уникальных гробницах в самом сердце Сахары, принадлежащих загадочной и могучей цивилизации Гарамантов.