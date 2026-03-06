Токсичний острів: найвіддаленіше місце Японії хочуть перетворити на сховище ядерних відходів

Японія розглядає віддалений острів як місце для захоронення ядерних відходів — він розташований за 2000 км на схід від Токіо.

Ядерна енергетика набирає обертів в усьому світі, проте цей прогрес також порушує вкрай важливе питання: де зберігатимуться всі радіоактивні відходи? Для Японії виходом може стати найвіддаленіше місце, наявне в розпорядженні країни, пише Popular Science.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Відомо, що Японія розглядає можливість створення сховища ядерних відходів на Мінаміторісіме — крихітний острів, розташований на самому краю східної території Японії, майже за 2000 км від Токіо. Площа мініатюрного острова становить лише близько 1,5 квадратних кілометрів, а сам він оточений кораловим атолом, повністю безлюдний і закритий для туристів і відвідувачів.

Місцева влада заявляє, що на острові є недосліджені райони, здатні розмістити необхідну інфраструктуру для поховання відходів, а також володіє науково сприятливими характеристиками.

Зазначимо, що з кожним роком атомна енергетика стає дедалі привабливішою для багатьох країн, оскільки триває відмова від використання викопного палива. Наприклад, опитування 2023 року показало, що близько 55% американців підтримують збільшення використання атомної енергії.

Незважаючи на те, що аварія на Фукусімській АЕС у 2011 році стала найгіршою катастрофою такого роду з часів Чорнобиля, Японія хоче впровадити "максимальне використання" атомної енергетики на основі документів енергетичної політики. У січні 2026 року країна вперше після Фукусіми перезапустила найбільшу у світі атомну електростанцію.

Утім, перш ніж будівництво сховища ядерних відходів зможе просунутися вперед, будуть потрібні додаткові дослідження. Однак дослідники вважають, що острів, імовірно, є найімовірнішим кандидатом на роль місця поховання атомних електростанцій.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вчені знайшли простий спосіб утилізації радіоактивних відходів.

Раніше Фокус писав про те, що вчені шукають рішення, як попередити людство про небезпеку.