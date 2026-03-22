Огненные бури, черный дождь и голод: ученые рассказали о последствиях ядерной войны

Угроза ядерной войны усиливается. Как показывают исследования, последствия взрыва ядерных боеголовок могут оказаться более страшными, чем сам взрыв.

На протяжении десятилетий ученые предсказывали гибель десятков миллионов людей в течение нескольких минут, когда в результате ядерных ударов будут уничтожены крупнейшие города на планете. Но каждый из ядерных взрывов будет иметь долгосрочные последствия для планеты и всех людей на ней, пишет Фокус.

Научные исследования показывают, что серия ядерных взрывов по всей планете, будет иметь катастрофические последствия для здоровья человека, окружающей среды и почти всех других живых организмов. Ядерная война, даже в рамках отдельного конфликта, приведет к разрушению озонового слоя, распространению болезней, а также повергнет миллионы людей смертельному заболеванию, известному как острый радиационный синдром.

В январе этого года так называемые "часы Судного дня" показали, что мир как никогда близок к полному уничтожению из-за увеличения вероятности ядерной войны, как уже писал Фокус. Эта угроза растет на фоне войны США в Иране, учитывая то, что негласным союзником страны является Россия. И США, и Россия обладают ядерным оружием, а договор о сокращении и ограничении ядреного вооружения между ними не был продлен после завершения в начале февраля 2026 года.

Последствия ядерной войны: болезни

Согласно исследованиям, после ядерной войны среди выживших людей широко распространятся такие болезни как дизентерия, брюшной тиф, малярия, лихорадка денге и энцефалит. Выжившие люди лишаться доступа к чистой воде, но в это же время насекомые будут быстро размножаться, питаясь трупами, и переносить опасные болезни. В результате десятки и даже сотни миллионов людей по всему миру могут заболеть, что потенциально может привести к массовым смертям.

Последствия ядерной войны: ультрафиолетовое излучение

Ядерная война может разрушить озоновый слой в атмосфере Земли, который защищает людей и другие живые организмы от вредного ультрафиолетового излучения Солнца. Это излучение может вызвать рак у миллионов людей, а также уничтожить сельскохозяйственные культуры.

Последствия ядерной войны: черный дождь

Взрыв атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму в 1945 году, подняли в облака пепел и радиоактивные материалы. В результате образовался так называемый "черный дождь", имеющий маслянистую консистенцию, почти как смола. Дождь обрушился на город через несколько часов после взрыва бомбы и вызвал радиационные ожоги у выживших.

Как показывают научные исследования, смертельные количества радиоактивных осадков могут распространяться на сотни километров от места взрыва ядерной бомбы. Радиоактивные осадки — это радиоактивная пыль и частицы, которые падают вниз после ядерного взрыва. В тоге в течение нескольких дней из-за радиоактивных осадков могут погибнуть десятки миллионов людей, которые оказались рядом с эпицентром взрыва.

Последствия ядерной войны: глобальный голод

Расчеты ученых показывают, что до пяти миллиардов человек умрут от голода после полномасштабной ядерной войны. Дым от горящих городов наполнит атмосферу сажей, которая будет циркулировать над всей планетой. В итоге этот новый атмосферный слой будет отражать много солнечного света обратно в космос, а значит температура на Земле значительно снизится.

Это приведет к тому, что люди не смогут выращивать сельскохозяйственные культуры как минимум в течение одного года после ядерной войны.

Последствия ядерной войны: огненные бури

Считается, что самым безопасным местом во время ядерной атаки является хорошо защищенное от радиоактивных осадков убежище или какое-либо подземное помещение. Но ученые утверждают, что люди в убежищах могут погибнуть от пожаров, возникших в результате ядерных взрывов. Обрушение зданий и взрывы топливных хранилищ и газопроводов могут объединиться, чтобы вызвать то, что ученые "огненной бурей".

Исследования показывают, что даже в бомбоубежищах и подвалах температура быстро поднимется до смертельного уровня во время огненной бури на поверхности. При этом огонь полностью поглотит имеющийся кислород, а это значит, что те, кто не сгорит заживо, задохнутся.

При написании материала использованы источники: Daily Mail, Nature.