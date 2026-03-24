Як гравітація на Марсі вплине на людину: вчені отримали відповідь із космосу

Дослідники вивчили, яким чином низька гравітація на Червоній планеті може вплинути на скелетну м'язову тканину астронавтів. Отримані дані допоможуть краще спланувати майбутні польоти на Марс.

NASA і Китайське національне космічне агентство (CNSA) планують відправити перших астронавтів на Марс уже в наступному десятилітті. Тому вчені активно вивчають, з якими труднощами люди зіткнуться на Червоній планеті. Потрібно з'ясувати, як умови на Марсі вплинуть на здоров'я астронавтів. Нове дослідження дає деякі підказки щодо того, як низька гравітація Червоної планети може вплинути на скелетні м'язи людини, пише Фокус.

Під час польоту на Марс астронавти зіткнуться з такими небезпеками для здоров'я, як космічна радіація і тривале перебування в умовах мікрогравітації. Але гравітація на Марсі також може стати проблемою для астронавтів.

Гравітація на Червоній планеті становить приблизно 38% від земної. Це може призвести до довгострокових ризиків для здоров'я астронавтів. Міжнародна група вчених вивчила, як гравітація Марса вплине на ключовий аспект здоров'я людини: скелетні м'язи.

Скелетна м'язова тканина є найпоширенішою тканиною в людському організмі, адже вона становить понад 40% від загальної маси тіла. Вона необхідна для руху та метаболізму. Скелетна м'язова тканина особливо чутлива до змін довкілля і зниження гравітації потенційно може призвести до суттєвої втрати сили м'язів, їхнього розміру та працездатності. Тому важливо визначити, як ця м'язова тканина почуватиметься на Марсі.

Низька гравітація на Марсі може стати проблемою для астронавтів Фото: Live Science

Для цього вчені відправили на Міжнародну космічну станцію 24 мишей, які були поміщені в спеціальний пристрій для вивчення впливу низької гравітації на живі організми в експериментальному модулі "Кібо". У цьому пристрої миші піддавалися впливу різних рівнів гравітації: мікрогравітації, 0,33g, 0,67g і 1g (земна гравітація) протягом 28 днів. Після цього мишей доставили на Землю для подальшого вивчення змін у їхній скелетній м'язовій тканині.

Група мишей, що піддавалася впливу гравітації на рівні 0,33 g, перебувала в умовах, надзвичайно близьких до гравітації Марса, тобто 0,38 g. Учені проаналізували вагу, силу та рухливість мишей після їхнього повернення з космосу. Аналіз показав, що гравітація на рівні 0,33 g пом'якшує спричинену космічним польотом атрофію м'язів, а за гравітації 0,67 g атрофія м'язів повністю запобігає. Також за цього рівня гравітації працездатність м'язів перебуває на прийнятному рівні.

За словами вчених, гравітація на рівні 67% від земної є критичним порогом для запобігання атрофії м'язів, спричиненій тривалим космічним польотом.

Один із висновків цього дослідження полягає в тому, що майбутні місії на Марс повинні будуть зважати на необхідність запобігання втрати скелетних м'язів під час тривалого перельоту між Землею та Червоною планетою. Астронавтам доведеться постійно підтримувати рухливість і силу м'язів, щоб впоратися з суворими умовами як космічного польоту, так і самого Марса.

Під час написання матеріалу використано джерела: Science Advances, ScienceAlert.