Как гравитация на Марсе повлияет на человека: ученые получили ответ из космоса

Исследователи изучили, каким образом низкая гравитация на Красной планете может повлиять на скелетную мышечную ткань астронавтов. Полученные данные помогут лучше спланировать будущие полеты на Марс.

NASA и Китайское национальное космическое агентство (CNSA) планируют отправить первых астронавтов на Марс уже в следующем десятилетии. Поэтому ученые активно изучают, с какими трудностями люди столкнутся на Красной планете. Нужно выяснить, как условия на Марсе повлияют на здоровье астронавтов. Новое исследование дает некоторые подсказки относительно того, как низкая гравитация Красной планеты может повлиять на скелетные мышцы человека, пишет Фокус.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Во время полета на Марс астронавты столкнутся с такими опасностями для здоровья, как космическая радиация и длительное пребывание в условиях микрогравитации. Но гравитация на Марсе также может стать проблемой для астронавтов.

Відео дня

Гравитация на Красной планете составляет примерно 38% от земной. Это может привести к долгосрочным рискам для здоровья астронавтов. Международная группа ученых изучила, как гравитация Марса повлияет на ключевой аспект здоровья человека: скелетные мышцы.

Скелетная мышечная ткань является наиболее распространенной тканью в человеческом организме, ведь она составляет более 40% от общей массы тела. Она необходима для движения и метаболизма. Скелетная мышечная ткань особенно чувствительна к изменениям окружающей среды и снижение гравитации потенциально может привести к существенной потере силы мышц, их размера и работоспособности. Поэтому важно определить, как эта мышечная ткань будет себя чувствовать на Марсе.

Низкая гравитация на Марсе может стать проблемой для астронавтов Фото: Live Science

Для этого ученые отправили на Международную космическую станцию 24 мышей, которые были помещены в специальное устройство для изучения влияния низкой гравитации на живые организмы в экспериментальном модуле "Кибо". В этом устройстве мыши подвергались воздействию различных уровней гравитации: микрогравитации, 0,33g, 0,67g и 1g (земная гравитация) в течение 28 дней. После этого мыши были доставлены на Землю для дальнейшего изучения изменений в их скелетной мышечной ткани.

Группа мышей, подвергавшаяся воздействию гравитации на уровне 0,33 g, находилась в условиях, чрезвычайно близких к гравитации Марса, то есть 0,38g. Ученые проанализировали вес, силу и подвижность мышей после их возвращения из космоса. Анализ показал, что гравитация на уровне 0,33 g смягчает вызванную космическим полетом атрофию мышц, а при гравитации 0,67g атрофия мышц полностью предотвращается. Также при этом уровне гравитации работоспособность мышц находится на приемлемом уровне.

По словам ученых, гравитация на уровне 67% от земной является критическим порогом для предотвращения атрофии мышц, вызванной длительным космическим полетом.

Один из выводов этого исследования заключается в том, что будущие миссии на Марс должны будут учитывать необходимость предотвращения потери скелетных мышц во время длительного перелета между Землей и Красной планетой. Астронавтам придется постоянно поддерживать подвижность и силу мышц, чтобы справиться с суровыми условиями как космического полета, так и самого Марса.

При написании материала использованы источники: Science Advances, ScienceAlert.