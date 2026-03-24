Створено незвичайний лак для нігтів: перетворює ніготь на стилус для сенсорних екранів

Дослідники розробили прототип лаку для нігтів, який допоможе більшій кількості людей нормально користуватися сенсорними екранами смартфонів і планшетів.

Манасі Десаї, студентка Коледжу Сентенері в Луїзіані (США) разом зі своїм науковим керівником Джошуа Лоуренсом створили прозорий лак для нігтів, що дає змогу використовувати сенсорні екрани смартфонів і планшетів за допомогою нігтів так само добре, як і за допомогою кінчиків пальців. Прототип лаку для нігтів, який перетворює ніготь на стилус для сенсорного екрана, був створений після того, як Десаї як помітила, що людям із довгими нігтями та мозолистими кінчиками пальців важко користуватися смартфонами, пише Фокус.

Деяким людям складніше користуватися смартфонами і планшетами, ніж іншим. Наприклад, гітаристи і теслі з мозолями на кінчиках пальців можуть зазнавати труднощів з реєстрацією торкання, оскільки шкіра кінчиків пальців перешкоджає проходженню електричного струму. Сенсорні екрани складно використовувати, якщо рука людини в рукавичці, дуже суха або на пальцях довгі нігті.

Сенсорні екрани в планшетах і смартфонах працюють за рахунок властивості, званої електричною ємністю. На екрані створюється невелике електричне поле, і коли провідний матеріал, наприклад, палець, торкається поверхні, електричне поле переривається. Екран реєструє це переривання як дотик у певному місці. Але торкання екрана непровідним матеріалом, наприклад, нігтем, не реєструється.

Десаї і Лоуренс тестували комбінації з 13 лаків для нігтів і понад 50 добавок, щоб знайти ту, яка відповідала б трьом критеріям: вона має бути прозорою, нетоксичною і створювала б провідне верхнє покриття.

Під час експериментів дослідники виявили, що найкращі результати показали лаки, які містять амінокислоту таурин та органічну молекулу етаноламін, аміноспирт. З'єднання таурину й етаноламіну створювало формулу, яка реєструвалася як дотик на екрані смартфона. Нова формула лаку була розроблена для роботи за рахунок кислотно-лужної хімії, а не за рахунок додавання металів.

Вчені кажуть, що цей прозорий лак можна наносити поверх будь-якого манікюру або навіть на чисті нігті, що може допомогти багатьом людям нормально користуватися сенсорними екранами.

Дослідники вже подали попередню заявку на патент на свій винахід. Однак новий прозорий лак для нігтів не працює досить довго. Формула втрачає свою ефективність через кілька годин. Тому дослідники працюють над тим, щоб лак для нігтів виконував свою функцію щонайменше кілька днів або тижнів.

Десаї і Лоуренс працюють над удосконаленням своєї формули, щоб знайти найефективніше поєднання інгредієнтів і зробити наявну формулу лаку нетоксичною.

Під час написання матеріалу використано джерела: Live Science.