Новий надзвуковий літак NASA здійснив другий політ: довелося швидко завершити (відео)

Другий випробувальний політ надзвукового літака X-59 було перервано через несправність. І все ж інженери зібрали багато цінних даних.

Новий надзвуковий літак NASA X-59 здійснив свій другий випробувальний політ, але він тривав недовго. Революційний літак приземлився всього через дев'ять хвилин після зльоту. Політ було перервано через технічну проблему, але інженери змогли зібрати інформацію, яка буде використана в майбутніх випробуваннях, пише Фокус.

Перший політ X-59

"Тихий" надзвуковий літак X-59 злетів з авіабази Едвардс у Каліфорнії 20 березня, але вже за кілька хвилин пілот побачив попередження системи управління в кабіні літака про технічну несправність. У підсумку пілот успішно приземлив літак через 9 хвилин, перервавши заплановане випробування революційного літака X-59.

У NASA повідомили, що незважаючи на швидке закінчення другого випробувального польоту X-59, інженери зібрали багато цінних даних, які будуть використані під час подальших випробувань у 2026 році.

З 1973 року в США заборонено польоти цивільних надзвукових літаків, тобто тих, які літають швидше за швидкість звуку — 1225 км/год. Річ у тім, що надзвукові літаки створюють дуже сильні звукові удари під час подолання звукового бар'єру. X-59 спроектований для польотів із надзвуковою швидкістю, але він створює лише тихий звуковий удар.

NASA за допомогою X-59 хоче довести, що надзвукові польоти можуть бути "тихими". Якщо це вийде, то заборона на надзвукові польоти над населеними пунктами США може бути знята. Таким чином цивільні надзвукові літаки зможуть знову повернутися в небо над США.

Надзвуковий літак X-59 побудований створений NASA спільно з компанією Lockheed Martin. Його довжина становить 30,5 метрів, а розмах крил — 9 метрів. X-59 може набирати швидкість до 1500 км/год.

Перший політ надзвукового літака X-59, який тривав 67 хвилин, відбувся 29 жовтня 2025 року, як уже писав Фокус. За даними NASA він пройшов успішно. Літак піднявся на висоту 3660 метрів і досяг швидкості 370 км/год, як і планувалося.

Другий випробувальний політ X-59 мав також тривати близько години, і пілот мав підняти літак на висоту 6100 метрів. При цьому літак мав досягти швидкості 418 км/год. Але все пішло не за планом.

NASA планує провести у 2026 році серію випробувань надзвукового літака X-59, щоб він зміг подолати звуковий бар'єр. Під час нових випробувань вчені перевірятимуть наскільки тихим є цей революційний надзвуковий літак.

Під час написання матеріалу використано джерела: NASA, Space.