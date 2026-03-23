Найбільший міф в історії Англії: розкрито таємницю битви при Гастінгсі 1066 року (фото)

Підручники історії, ймовірно, доведеться переписати. Нове дослідження показує, що найбільший похід в англійській історії — це міф.

Битва при Гастінгсі сталася 14 жовтня 1066 року і стала поворотним моментом в історії Англії. Після цієї битви англосакси опинилися під владою нормандців. Так закінчилася тривала історія англосаксонських королів. Армія короля Англії Гарольда II була повністю розгромлена військами герцога Нормандії Вільгельма II, а сам англосаксонський король загинув. У грудні 1066 року герцог Нормандії став королем Англії під ім'ям Вільгельм I. Тривалий час вважали, що Гарольд II здійснив героїчне перекидання військ сушею до Гастінгса після перемоги над вікінгами. Таким чином він і його армія подолали близько 320 кілометрів, щоб битися з нормандськими завойовниками. Але дослідники з Університету Східної Англії стверджують, що легендарного походу короля Гарольда ніколи не було. Замість цього, як стверджують вчені, армія була переміщена в основному морем, пише Фокус.

Відео дня

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

1066 року останній англосаксонський король Англії Гарольд II зіткнувся з великою проблемою. На трон претендували герцог Нормандії Вільгельм II і король Норвегії Гаральд Суворий. Останній зазнав нищівної поразки від англосаксів у битві при Стамфорд-Бріджі 25 вересня 1066 року. Незабаром Гарольд II дізнався про висадку нормандської армії на півдні Англії і поспішив на нову битву, яка для нього і для його армії закінчилася повною поразкою.

Одним із головних джерел для вивчення історії Англії є "Англосаксонська хроніка", що описує період від кінця V століття нашої ери до 1154 року, тобто з моменту заселення Великої Британії англами і саксами. Ця хроніка була створена в IX столітті, а потім доповнювалася аж до середини XII століття.

Автори дослідження заново проаналізували "Англосаксонську хроніку" і дійшли висновку, що легендарний похід короля Гарольда II до місця битви при Гастінгсі 166 року насправді не був сухопутною операцією, як вважалося раніше. Здебільшого, як вважають учені, війська англосаксів були переправлені на кораблях морем. А ідею про те, що це був героїчний похід, як стверджують дослідники, придумали англійські історики в XIX столітті, які неправильно інтерпретували інформацію з "Англосаксонської хроніки". Таким чином, як кажуть науковці, було створено найбільший міф в історії Англії.

Гарольд II. Останній англосаксонський король Англії

Досі широко вважалося, що хроніка має на увазі, що король Гарольд II розпустив свій флот у вересні 1066 року. Тому, він, як вважалося, і змушений був перекидати війська на південь 320-кілометровим маршрутом сушею.

В "Англосаксонській хроніці" йдеться, що кораблі "повернулися додому", що історики XIX століття витлумачили як розпуск флоту Гарольдом II. Але нове дослідження показує, що ця інтерпретація неправильна.

Вільгельм I, король Англії з 1066 по 1087 роки. Завдяки цьому королю англійська мова наповнилася великою кількістю французьких слів Фото: Wikipedia

Вчені не виявили свідчень того, що армія Гарольда в повному складі перемістилася до Гастінгса сушею. Замість цього, як з'ясували вчені, флот Гарольда використовувався для захисту південного узбережжя Англії, потім для підтримки битви проти норвезьких вікінгів, і, нарешті, для швидкого переміщення військ на південь після битви під Стамфорд-Бріджем, щоб протистояти герцогу Вільгельму.

Автори дослідження кажуть, що сучасне уявлення про легендарний марш було сформовано на історичних документах позаминулого століття, де стверджували, що король Гарольд розпустив свій флот перед битвою, але насправді цей флот увесь час був у бойовій готовності та переміщався вздовж берегів Англії.

Нові дані ставлять під сумнів одну з найвідоміших сторінок в історії Англії, яка стосується знаменитої битви при Гастінгсі 1066 року. Але результати цього дослідження, найімовірніше, викличуть суперечки в науковій спільноті.

Під час написання матеріалу використано джерела: Daily Mail.