Величезний шматок металу: астрономи виявили астероїд із неможливою швидкістю обертання

Новий астероїд здійснює повний оберт навколо своєї осі настільки швидко, що він повинен був розлетітися на частини. Але він цілий, хоча вважалося, що це неможливо.

Астрономи з Вашингтонського університету в Сіетлі (США) за допомогою Обсерваторії імені Віри Рубін у Чилі виявили найбільший астероїд, що найшвидше обертається, з тих, що коли-небудь спостерігалися. Його діаметр становить 710 метрів і повний оберт навколо своєї осі астероїд здійснює за 1,88 хвилини. Раніше вважалося, що така швидкість обертання просто неможлива, пише Фокус.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Астрономи виявили одразу кілька нових астероїдів у Сонячній системі, які мають, здавалося б, неможливу швидкість обертання. Це відкриття було зроблено після аналізу перших даних спостережень Обсерваторії імені Віри Рубін за космосом минулого року.

Відео дня

Учені ідентифікували 76 нових астероїдів, для яких вони змогли розрахувати періоди їхнього обертання. Виявилося, що 19 із них є астероїдами з надзвичайно високою швидкістю обертання навколо своєї осі — один оберт приблизно за 2,2 години. Ця цифра є межею швидкості обертання астероїда, що складається з безлічі дрібніших камінців, утримуваних разом гравітацією. Тобто, теоретично, вища швидкість обертання має призвести до руйнування астероїда.

Вважається, що переважна більшість астероїдів складаються з більш дрібного каміння і не є міцними цільними структурами. Тому астрономи не очікували виявити багато астероїдів, які здійснюють один оборот навколо своєї осі швидше, ніж раз за 2,2 години. Але астрономи виявили астероїди, які здійснюють один оберт за 13 хвилин. Здавалося б, швидше такі космічні камені обертатися не можуть. Вчені вважали, що це неможливо.

Але подальший аналіз даних дозволив виявити одразу три нових астероїди, які обертаються з неможливою швидкістю. Вони здійснюють повний оберт навколо своєї осі за 3,8 хвилини, 1,92 хвилини і 1,88 хвилини відповідно. Найшвидший астероїд, який отримав назву 2025 MN45, має діаметр близько 710 метрів і обертається швидше, ніж будь-який астероїд діаметром понад 500 метрів, який коли-небудь спостерігався.

За словами авторів дослідження, така вражаюча швидкість обертання означає, що цей астероїд не може складатися з більш дрібного каміння, утримуваного гравітацією. Він має складатися з міцнішого матеріалу, ніж більшість астероїдів. Вчені вважають, що цей камінь може бути цілісним шматком металу.

Астрономи вважають, що Обсерваторія імені Віри Рубін виявить набагато більше астероїдів з дуже швидким обертанням у Сонячній системі.

Під час написання матеріалу використано джерела: New Scientist, The Astrophysical Journal Letters.