Огромный кусок металла: астрономы обнаружили астероид с невозможной скоростью вращения

Новый астероид совершает полный оборот вокруг своей оси настолько быстро, что он должен был разлететься на части. Но он целый, хотя считалось, что это невозможно.

Астрономы из Вашингтонского университета в Сиэтле (США) с помощью Обсерватории имени Веры Рубин в Чили обнаружили самый быстро вращающийся крупный астероид из когда-либо наблюдавшихся. Его диаметр составляет 710 метров и полный оборот вокруг своей оси астероид совершает за 1,88 минуты. Ранее считалось, что такая скорость вращения просто невозможна, пишет Фокус.

Астрономы обнаружили сразу несколько новых астероидов в Солнечной системе, которые имеют, казалось бы, невозможную скорость вращения. Это открытие было сделано после анализа первых данных наблюдений Обсерватории имени Веры Рубин за космосом в прошлом году.

Ученые идентифицировали 76 новых астероидов, для которых они смогли рассчитать периоды их вращения. Оказалось, что 19 из них являются астероидами с чрезвычайно высокой скоростью вращения вокруг своей оси – один оборот примерно за 2,2 часа. Эта цифра является пределом скорости вращения астероида, состоящего из множества более мелких камней, удерживаемых вместе гравитацией. Тое есть, теоретически, более высокая скорость вращения должна привести к разрушению астероида.

Считается, что подавляющее большинство астероидов состоят из более мелких камней и не являются прочными цельными структурами. Поэтому астрономы не ожидали обнаружить много астероидов, которые совершают один оборот вокруг своей оси быстрее, чем раз за 2,2 часа. Но астрономы обнаружили астероиды, которые совершают один оборот за 13 минут. Казалось бы, быстрее такие космические камни вращаться не могут. Ученые считали, что это невозможно.

Но дальнейший анализ данных позволил обнаружить стразу три новых астероида, которые вращаются с невозможной скоростью. Они совершают полный оборот вокруг своей оси за 3,8 минуты, 1,92 минуты и 1,88 минуты соответственно. Самый быстрый астероид, получивший название 2025 MN45, имеет диаметр около 710 метров и вращается быстрее, чем любой астероид диаметром более 500 метров, когда-либо наблюдавшийся.

По словам авторов исследования, такая впечатляющая скорость вращения означает, что этот астероид не может состоять из более мелких камней, удерживаемых гравитацией. Он должен состоять из более прочного материала, чем большинство астероидов. Ученые считают, что этот камень может быть цельным куском металла.

Астрономы считают, что Обсерватория имени Веры Рубин обнаружит гораздо больше астероидов с очень быстрым вращением в Солнечной системе.

Как уже писал Фокус, самые одинокие места во Вселенной могут быть одними из лучших мест для жизни инопланетян.

Также Фокус писал о том, что ученые обнаружили в составе известного астероида все компоненты ДНК и РНК.

