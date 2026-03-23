Самые одинокие места во Вселенной могут быть одними из лучших мест для инопланетян

Свободно плавающие планеты могут иметь спутники с богатыми водородом атмосферами, способными создать потенциально пригодные для жизни условия.

При условии наличия плотных атмосфер, состоящих преимущественно из водорода, спутники свободно плавающих планет, могут сохранять большую часть тепла, создаваемого в их недрах. Новое исследование предполагает, что водород может действовать как мощный парниковый газ, потенциально создавая пригодные для жизни условия на поверхности спутников блуждающих планет в течение миллиардов лет. Это значит, что такие миры могут быть обитаемыми, пишет Фокус.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Астрономы обнаружили уже сотни блуждающих миров или свободно плавающих планет в нашей галактике Млечный Путь. Это темные и холодные миры, которые не связаны гравитацией ни с одной звездой и свободно перемещаются по космосу после того, как были выброшены из своих звездных систем. Считается, что на каждую звезду в Млечном Пути, а их от 200 до 400 миллиардов, приходится около 20 блуждающих планет.

Відео дня

Долгое время считалось, что такие миры являются одинокими не просто потому, что они не вращаются вокруг звезд, а потому, что у них нет спутников, как Луны у Земли. Но новое исследование предполагает, что такие планеты вовсе не одиноки и некоторые их них имеют свою Луну.

Казалось бы, такой спутник, который не получает тепла от звезды, не может поддерживать на своей поверхности жидкую воду, один из главных компонентов жизни. Но новое моделирование показало, что это возможно.

После того, как планета была выброшена из своей звездной системы, ее спутник становится немного странным. Орбита спутника может сильно вытянуться, в результате чего он будет многократно растягиваться и сжиматься под действием гравитации планеты-хозяина. Этот процесс может создать приливный нагрев, то есть в недрах спутника начинается генерация огромного количества внутреннего тепла. Такой процесс обнаружен у некоторых спутников Юпитера и Сатурна в Солнечной системе.

Это значит, что такие миры могут быть не холодными и поддерживать жидкую воду на поверхности, а значит и быть потенциально обитаемыми. Но для поддержания тепла и циркуляции воды необходимо, чтобы спутники имели плотную, богатую водородом атмосферу, как показало моделирование.

Когда молекулы водорода сжимаются в плотной атмосфере, они на короткое время объединяются, чтобы поглощать инфракрасное излучение, эффективно удерживая тепло. Этот механизм может поддерживать температуру поверхности, оптимальную для существования жидкой воды, потенциально в течение 4,3 миллиарда лет, что сопоставимо с нынешним возрастом Земли. Но тот факт, на поверхности такого мира может быть жидкая вода, не означает автоматически, что он наполнен жизнью.

И все же самые одинокие места во Вселенной могут быть одними из лучших мест для жизни. Но еще нужно обнаружить спутники у блуждающих планет и попытаться доказать новую гипотезу ученых.

При написании материала использованы источники: Space, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.