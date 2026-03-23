В Китае создали подводную лодку для погружения в "полуночную зону" океана: не всем по карману

Китайские инженеры завершили разработку первой в стране туристической подводной лодки, которая способна погружаться в океан на глубину 1000 метров. Такое путешествие смогут позволить себе состоятельные туристы.

Инженеры Китайского научно-исследовательского центра судостроения в Уси завершили разработку первого в стране подводного аппарата для глубоководных экскурсий. С его помощью богатые туристы смогут оказаться в океане на глубине 1000 метров и увидеть так называемую "полуночную зону". Ученые планируют построить рабочий прототип до конца 2026 года и начать эксплуатацию нового глубоководного аппарата к 2030 году, пишет Фокус.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Китайский глубоководный подводный аппарат будет рассчитан на перевозку до четырех пассажиров за один рейс. Стоимость билетов на такие путешествия может варьироваться от нескольких тысяч до десятков тысяч долларов. Эксперты считают, что Китай планирует развивать рынок элитного подводного туризма, на котором доминируют западные компании.

Відео дня

Туристическая подводная лодка сможет выдерживать давление, в 100 раз превышающее давление у поверхности Земли благодаря своей конструкции и сочетанию материалов, из которых она будет построена. Ключевые компоненты, включая панорамную прозрачную кабину, одну из самых сложных частей для проектирования глубоководных подводных аппаратов, уже разработаны. Этот панорамный купол обеспечивает баланс между структурной целостностью и обзором на 360 градусов. Благодаря ему туристы смогут безопасно наблюдать за так называемой "полуночной зоной" в океане.

Так называется часть океана на глубине от 1000 до 4000 метров. Свое название это место получило из-за полной темноты, поскольку солнечный свет не может достичь этих глубин.

При температуре 4 градуса Цельсия подводный аппарат, отправляющийся в эту зону, должен быть достаточно прочным, чтобы выдержать как экстремальный холод, так и огромное давление.

В Китае уже есть десятки туристических подводных лодок, но большинство из них погружаются всего на 20 метров. Новая китайская туристическая подводная лодка выходит на специализированный рынок, который в настоящее время возглавляют западные компании, такие как U-Boat Worx.

Как уже писал Фокус, компания U-Boat Worx начала серийное производство самой быстрой в мире туристической подводной лодки.

Также Фокус писал о том, что ученые обнаружили бесконтактное трение: 300-летний закон физики нарушен.

При написании материала использованы источники: South China Morning Post, Interesting Engineering.