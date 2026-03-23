У Китаї створили підводний човен для занурення в "опівнічну зону" океану: не всім по кишені

Китайські інженери завершили розробку першого в країні туристичного підводного човна, який здатен занурюватися в океан на глибину 1000 метрів. Таку подорож зможуть дозволити собі заможні туристи.

Інженери Китайського науково-дослідного центру суднобудування в Усі завершили розробку першого в країні підводного апарату для глибоководних екскурсій. З його допомогою багаті туристи зможуть опинитися в океані на глибині 1000 метрів і побачити так звану "опівнічну зону". Вчені планують побудувати робочий прототип до кінця 2026 року і почати експлуатацію нового глибоководного апарату до 2030 року, пише Фокус.

Китайський глибоководний підводний апарат буде розрахований на перевезення до чотирьох пасажирів за один рейс. Вартість квитків на такі подорожі може варіюватися від кількох тисяч до десятків тисяч доларів. Експерти вважають, що Китай планує розвивати ринок елітного підводного туризму, на якому домінують західні компанії.

Туристичний підводний човен зможе витримувати тиск, який у 100 разів перевищує тиск біля поверхні Землі, завдяки своїй конструкції та поєднанню матеріалів, з яких його буде побудовано. Ключові компоненти, включно з панорамною прозорою кабіною, однією з найскладніших частин для проєктування глибоководних підводних апаратів, уже розроблено. Цей панорамний купол забезпечує баланс між структурною цілісністю і оглядом на 360 градусів. Завдяки йому туристи зможуть безпечно спостерігати за так званою "опівнічною зоною" в океані.

Так називається частина океану на глибині від 1000 до 4000 метрів. Свою назву це місце отримало через повну темряву, оскільки сонячне світло не може досягти цих глибин.

За температури 4 градуси Цельсія підводний апарат, що вирушає в цю зону, має бути досить міцним, щоб витримати як екстремальний холод, так і величезний тиск.

У Китаї вже є десятки туристичних підводних човнів, але більшість із них занурюються лише на 20 метрів. Новий китайський туристичний підводний човен виходить на спеціалізований ринок, який наразі очолюють західні компанії, такі як U-Boat Worx.

Під час написання матеріалу використано джерела: South China Morning Post, Interesting Engineering.