Найсамотніші місця у Всесвіті можуть бути одними з найкращих місць для інопланетян

Планети, що вільно плавають, можуть мати супутники з багатими воднем атмосферами, здатними створити потенційно придатні для життя умови.

За умови наявності щільних атмосфер, що складаються переважно з водню, супутники планет, що вільно плавають, можуть зберігати більшу частину тепла, створюваного в їхніх надрах. Нове дослідження припускає, що водень може діяти як потужний парниковий газ, потенційно створюючи придатні для життя умови на поверхні супутників блукаючих планет протягом мільярдів років. Це означає, що такі світи можуть бути населеними, пише Фокус.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Астрономи виявили вже сотні блукаючих світів або планет, що вільно плавають, у нашій галактиці Чумацький Шлях. Це темні і холодні світи, які не пов'язані гравітацією з жодною зіркою і вільно переміщаються космосом після того, як були викинуті зі своїх зоряних систем. Вважається, що на кожну зірку в Чумацькому Шляху, а їх від 200 до 400 мільярдів, припадає близько 20 блукаючих планет.

Відео дня

Довгий час вважалося, що такі світи є самотніми не просто тому, що вони не обертаються навколо зірок, а тому, що в них немає супутників, як Місяця у Землі. Але нове дослідження припускає, що такі планети зовсім не самотні і деякі з них мають свій Місяць.

Здавалося б, такий супутник, який не отримує тепла від зірки, не може підтримувати на своїй поверхні рідку воду, один із головних компонентів життя. Але нове моделювання показало, що це можливо.

Після того, як планета була викинута зі своєї зоряної системи, її супутник стає трохи дивним. Орбіта супутника може сильно витягнутися, внаслідок чого він буде багаторазово розтягуватися і стискатися під дією гравітації планети-господаря. Цей процес може створити приливний нагрів, тобто в надрах супутника починається генерація величезної кількості внутрішнього тепла. Такий процес виявлено у деяких супутників Юпітера і Сатурна в Сонячній системі.

Це означає, що такі світи можуть бути не холодними і підтримувати рідку воду на поверхні, а значить і бути потенційно населеними. Але для підтримки тепла і циркуляції води необхідно, щоб супутники мали щільну, багату воднем атмосферу, як показало моделювання.

Коли молекули водню стискаються в щільній атмосфері, вони на короткий час об'єднуються, щоб поглинати інфрачервоне випромінювання, ефективно утримуючи тепло. Цей механізм може підтримувати температуру поверхні, оптимальну для існування рідкої води, потенційно протягом 4,3 мільярда років, що можна порівняти з нинішнім віком Землі. Але той факт, що на поверхні такого світу може бути рідка вода, не означає автоматично, що він наповнений життям.

І все ж найсамотніші місця у Всесвіті можуть бути одними з найкращих місць для життя. Але ще потрібно виявити супутники у блукаючих планет і спробувати довести нову гіпотезу вчених.

Як уже писав Фокус, астрономи стурбовані планами компанії SpaceX створити на орбіті величезне супутникове угруповання для роботи зі штучним інтелектом.

Також Фокус писав про те, що в Китаї створили підводний човен для занурення в "опівнічну зону" океану.

Під час написання матеріалу використано джерела: Space, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.