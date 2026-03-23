Орбітальні дата-центри Ілона Маска закриють космос для людства

Астрономи стурбовані планами компанії SpaceX створити на орбіті величезне супутникове угруповання для роботи зі штучним інтелектом.

За даними астронома з Гарварду Джонатана Макдауелла, на навколоземній орбіті зараз перебуває понад 10 000 активних супутників Starlink компанії SpaceX, власником якої є Ілон Маск. Ці супутники вже стали проблемою для астрономів, але SpaceX планує відправити на орбіту мільйон супутників, які працюватимуть як дата-центри для розробки ШІ. Цей проєкт викликає ще більшу тривогу у вчених, адже він може закрити доступ до космосу в плані нормального проведення астрономічних спостережень, пише Фокус.

Раніше супутники Starlink відбивали дуже багато сонячного світла, а тому з'являлися у вигляді яскравих смуг на фотографіях космосу. Астрономи звернулися до компанії SpaceX, щоб та якось розв'язала проблему, адже це заважало спостереженням за астрономічними явищами та об'єктами. Компанія Ілона Маска створила спеціальне покриття для супутників, і це хоч і не повністю, але вирішило проблему.

Компанія SpaceX подала до Федеральної комісії зі зв'язку США заявку на дозвіл розмістити на навколоземній орбіті близько мільйона додаткових супутників. Вони призначені для функціонування в якості орбітальних дата-центрів для реалізації амбіцій компанії в галузі штучного інтелекту. Ці плани викликали тривогу в астрономів.

Астроном Джон Барентайн каже, що замість того, щоб більшу частину часу перебувати в тіні Землі, заплановані орбітальні дата-центри будуть знаходитися на орбітах з високим нахилом і будуть повністю освітлені сонячним світлом, навіть якщо дивитися з Землі опівночі. Це означає, що вчені матимуть великі проблеми при спостереженні за космосом.

Аарон Болей з Університету Британської Колумбії каже, що це "погана ідея з точки зору нашого доступу до космосу".

Крім загрози астрономії, є ще одна важлива проблема, яку можуть створити нові дата-центри. Вчені кажуть, що згоряння виведених з експлуатації або несправних супутників SpaceX в атмосфері Землі може призвести до забруднення верхніх шарів атмосфери планети величезною кількістю забруднювальних речовин.

За розрахунками Барентайна, в атмосферу Землі може падати по одному супутнику кожні три хвилини, якщо кількість космічних апаратів на орбіті сягне мільйона.

Учені попереджають, що часті запуски ракет і падіння супутників в атмосферу можуть повністю змінити її хімічний склад. Зокрема, атмосфера може наповнитися високими концентраціями оксидів алюмінію та літію, а також інших забруднювальних речовин. Попередні дослідження показують, що це може призвести до того, що озонові діри перестануть зникати, а лише розширюватимуться. Озоновий шар захищає нас від шкідливого ультрафіолетового випромінювання Сонця.

Під час написання матеріалу використано джерела: Futurism, Space.