Орбитальные дата-центры Илона Маска закроют космос для человечества

Астрономы обеспокоены планами компании SpaceX создать на орбите огромную спутниковую группировку для работы с искусственным интеллектом.

По данным астронома из Гарварда Джонатана Макдауэлла, на околоземной орбите сейчас находится более 10 000 активных спутников Starlink компании SpaceX, владельцем которой является Илон Маск. Эти спутники уже стали проблемой для астрономов, но SpaceX планирует отправить на орбиту миллион спутников, которые будут работать в качестве дата-центров для разработки ИИ. Этот проект вызывает еще большую тревогу у ученых, ведь он может закрыть доступ к космосу в плане нормального проведения астрономических наблюдений, пишет Фокус.

Ранее спутники Starlink отражали очень много солнечного света, а потому появлялись в виде ярких полос на фотографиях космоса. Астрономы обратились к компании SpaceX, чтобы та как-то решила проблему, ведь это мешало наблюдениям за астрономическими явлениями и объектами. Компания Илона Маска создала специальное покрытие для спутников, и это хоть и не полностью, но решило проблему.

Компания SpaceX подала в Федеральную комиссию по связи США заявку на разрешение разместить на околоземной орбите около миллиона дополнительных спутников. Они предназначены для функционирования в качестве орбитальных дата-центров для реализации амбиций компании в области искусственного интеллекта. Эти планы вызвали тревогу у астрономов.

Астроном Джон Барентайн говорит, что вместо того чтобы большую часть времени находиться в тени Земли, запланированные орбитальные дата-центры будут находиться на орбитах с высоким наклоном и будут полностью освещены солнечным светом, даже если смотреть с Земли в полночь. Это значит, что у ученых будут большие проблемы при наблюдении за космосом.

Аарон Болей из Университета Британской Колумбии говорит, что это "плохая идея с точки зрения нашего доступа к космосу".

Помимо угрозы астрономии, есть еще одна важная проблема, которую могут создать новые дата-центры. Ученые говорят, что сгорание выведенных из эксплуатации или неисправных спутников SpaceX в атмосфере Земли может привести к загрязнению верхних слоев атмосферы планеты огромным количеством загрязняющих веществ.

По расчетам Барентайна, в атмосферу Земли может падать по одному спутнику каждые три минуты, если количество космических аппаратов на орбите достигнет миллиона.

Ученые предупреждают, что частые запуски ракет и падение спутников в атмосферу могут полностью изменить ее химический состав. В частности, атмосфера может наполниться высокими концентрациями оксидов алюминия и лития, а также других загрязняющих веществ. Предварительные исследования показывают, что это может привести к тому, что озоновые дыры перестанут исчезать, а будут только расширяться. Озоновый слой защищает нас от вредного ультрафиолетового излучения Солнца.

Как уже писал Фокус, Илон Маск поручил сотрудникам своей компании построить огромную катапульту на Луне.

Также Фокус писал о том, что в Китае обнаружено почти 10 миллионов тонн редкоземельных металлов.

При написании материала использованы источники: Futurism, Space.