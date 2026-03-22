Впечатляющее открытие: в Китае обнаружено почти 10 миллионов тонн редкоземельных элементов

Флюорит играет решающую роль в производстве полупроводников и литий-ионных батарей.

В Китае обнаружены новые крупные месторождения критически важных минералов, включая редкоземельные элементы и флюорит, необходимых для высокотехнологичного производства, энергетической и оборонной промышленности, пишет Фокус.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

В провинции Сычуань были обнаружены 9,7 млн тонн оксидов редкоземельных элементов, в результате чего общие доказанные запасы месторождения достигли 10,4 млн тонн.

Исследования также выявили значительные количества других промышленных минералов: 27,1 млн тонн флюорита и 37,2 млн тонн барита. Власти Китая классифицировали оба месторождения как "сверхкрупные", подчеркивая масштаб открытия и его потенциальную стратегическую важность для китайской промышленности.

Відео дня

Ожидается, что обнаруженные запасы критически важных минералов, включая редкоземельные элементы, еще больше укрепят доминирование Китая в мировом производстве редкоземельных элементов. Это группа из 17 химических элементов, которые необходимы для производства разных технологий, начиная от смартфонов и электромобилей и заканчивая передовыми системами вооружения и космическими аппаратами.

Эксперты считают, что наиболее значимый аспект открытия кроется в другом. По словам Ван Дэнхуна из Китайской академии геологических наук, месторождения флюорита и барита являются поистине "потрясающими" находками.

Флюорит (минерал, фторид кальция) играет решающую роль в производстве полупроводников и литий-ионных батарей, а барит (минерал, сульфат бария) незаменим в добыче нефти и газа, где он используется для стабилизации скважин и предотвращения выбросов. Без барита современная разведка углеводородов, включая добычу сланцевой нефти, фактически остановилась бы.

Также в провинции Ганьсу были обнаружены дополнительные запасы сурьмы, которые оцениваются в 51 455 тонн. Этот металл, обычно используемый в качестве огнезащитного состава в пластмассах и электронных компонентах, является ключевым промышленным ресурсом. Новая находка, как ожидается, увеличит доказанные запасы региона более чем на 50%.

Китай занимает доминирующее положение в мировом производстве редкоземельных элементов и все чаще использует свой контроль над этими важнейшими материалами в качестве рычага давления в торговых и технологических спорах с США.

При написании материала использованы источники: South China Morning Post, Interesting Engineering.