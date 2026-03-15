Алюминий может стать более ценным, чем золото: что создали ученые

Драгоценные металлы, известные как металлы платиновой группы, играют важную роль в качестве катализаторов в химических реакциях, но их трудно добывать, и они наносят вред окружающей среде. Теперь ученые создали новый вид алюминия, который может быть хорошей альтернативой драгоценным металлам. Предварительные результаты показывают, что новый вид алюминия позволяет проводить такие реакции, как расщепление двухатомного водорода и образование этилена, и может превзойти переходные металлы по беспрецедентному уровню реакционной способности. Исследование опубликовано в журнале Nature Communications, пишет Popular Mechanics.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

В конце XIX века алюминий считался драгоценным металлов, ведь килограмм алюминия стоил несколько десятков тысяч долларов по современному курсу и его стоимость сравнилась с ценой серебра. Но в начале XX века цена алюминия снизилась в сотни раз, что произвело революцию в современной экономике. Теперь алюминий может стать в некотором смысле ценнее золота, ведь этот металл может стать столь необходимой дешевой альтернативой для чрезвычайно важной технологии — катализаторов.

Ученые создали новый вид алюминия, который представляет собой соединение из трех атомов алюминия, расположенных в треугольной структуре. Благодаря своей высокой реакционной способности и способности сохранять свои свойства при растворении в различных растворах, этот новый алюминий может стать более дешевой и экологически чистой альтернативой типичным катализаторам. Обычно в качестве катализаторов в некоторых химических реакциях используют металлы платиновой группы, одни из переходных металлов.

По словам ученых, переходные металлы являются основными элементы химического синтеза и катализа, но многие из них трудно и дорого добывать. Алюминий примерно в 20 000 раз дешевле, чем драгоценные металлы, такие как платина и палладий.

Платина и палладий являются отличными катализаторами, потому что они обладают высокой устойчивостью к коррозии и окислению, но при этом легко разрывают и образуют химические связи.

Но добывать платину непросто, и это дорого обходится окружающей среде. Например, большая часть мировой платины добывается в Южной Африке и это очень энергоемкая добыча, для которой используется электроэнергия, созданная с помощью сжигания угля.

Новый алюминий, созданный учеными, является исключительно хорошим катализатором для ряда химических реакций. Наиболее важными из них являются расщепление двухатомного водорода (важный химический процесс в производстве водородной энергии) и получение этилена, используемого в пластмассах.

Изучая каталитические свойства нового алюминия, ученые также обнаружили новые реакционные способности, превосходящие возможности переходных металлов.

