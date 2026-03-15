Письменность исчезнувшей 4000 лет назад цивилизации может расшифровать ИИ (фото)

Письменность долины Инда существует почти 5000 лет, но до сих пор не расшифрована.

Почти 5000 лет назад возникла одна из древнейших цивилизаций на планете. Она называется цивилизация долины Инда или Индская цивилизация, или Хараппская цивилизация. Она процветала на территории современного Пакистана, западной Индии, восточного Ирана и части Афганистана. Помимо строительства крупных городов, ее жители создали письменность, состоящую из сотен знаков, которые до сих пор остаются не расшифрованными. Письменность долины Инда имеет разные символы и знаки. Большая часть сохранившихся текстов высечена на таких материалах, как глина и камень. Ученые считают, что искусственный интеллект поможет расшифровать загадочную письменность, пишет Live Science.

Цивилизация долины Инда процветала примерно с 2600 по 1900 год до нашей эры. До наших дней сохранились тысячи артефактов, содержащих древнюю письменность, говорит Майкл Филип Оукс из Университета Вулверхэмптона в Великобритании.

Сохранившиеся тексты, как правило, очень короткие, в среднем по пять знаков на текст. При этом не существует ни одного известного двуязычного текста, записанного на письменности долины Инда и на другом известном языке. Проще говорят, нет ни одного текста, который помог бы расшифровать письменность долины Инда.

Письменность долины Инда Фото: Live Science

Также ученые точно не знаю, какой язык закодирован в этой письменности. Некоторые ученые утверждают, что она может вообще не кодировать язык, предполагая, что она может функционировать скорее как эмблемы, передающие личность или сущность. Точное количество знаков в письменности долины Инда является предметом споров, но их число исчисляется сотнями, говорит Оукс.

Не все ученые считают, что письменность долины Инда будет когда-либо расширена. А даже если это произойдет, то может не быть широкого признания такой расшифровки из-за слишком коротких текстов, которые не дают полной картины. Но есть ученые, которые считают, что искусственный интеллект может помочь расшифровывать письменность долины Инда.

Стив Бонта, независимый исследователь, имеющий докторскую степень по лингвистике говорит, что эта загадочная письменность уже частично расшифрована, но широкого признания такие работы не получили из-за разногласий в научном сообществе. Проще говоря существующие частичные расшифровки не признаются как те, которые действительно отображают истинное значение таинственных знаков и символов.

Бонта считает, что искусственный интеллект может помочь расшифровать письменность долины Инда, но люди должны будут контролировать этот процесс.

Питер Ревес из Университета штата Небраска, также поддерживает такое мнение. Его команда уже использовала ИИ, чтобы определить, какие знаки письменности долины Инда, вероятно, имеют схожие значения. Но это только начало масштабной работы, которая усложняется наличием слишком коротких текстов.

В то же время Раджеш Рао из Вашингтонского университета в Сиэтле считает, что даже с помощью ИИ письменность долины Инда никогда полностью не будет расшифрована. Хотя ученый и его команда, с помощью ИИ, пришли к выводу, что в письменности присутствует статистическая закономерность, указывающая на то, что она кодирует язык. Ученый предполагает, что частичная расшифровка с помощью ИИ все же возможна.

Для более полной расшифровки письменности долины Инда археологам потребуется обнаружить больше текстов. Возможно будут найдены двуязычные тексты, где будет присутствовать также известный язык, считают ученые.

