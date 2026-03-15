Писемність зниклої 4000 років тому цивілізації може розшифрувати ШІ (фото)

Писемність долини Інду існує майже 5000 років, але досі не розшифрована.

Майже 5000 років тому виникла одна з найдавніших цивілізацій на планеті. Вона називається цивілізація долини Інду або Індська цивілізація, або Хараппська цивілізація. Вона процвітала на території сучасного Пакистану, західної Індії, східного Ірану і частини Афганістану. Крім будівництва великих міст, її жителі створили писемність, що складається із сотень знаків, які досі залишаються не розшифрованими. Писемність долини Інду має різні символи і знаки. Більша частина збережених текстів висічена на таких матеріалах, як глина і камінь. Вчені вважають, що штучний інтелект допоможе розшифрувати загадкову писемність, пише Live Science.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Цивілізація долини Інду процвітала приблизно з 2600 по 1900 рік до нашої ери. До наших днів збереглися тисячі артефактів, що містять стародавню писемність, каже Майкл Філіп Оукс з Університету Вулверхемптона у Великій Британії.

Збережені тексти, як правило, дуже короткі, в середньому по п'ять знаків на текст. При цьому не існує жодного відомого двомовного тексту, записаного писемністю долини Інду та іншою відомою мовою. Простіше кажуть, немає жодного тексту, який допоміг би розшифрувати писемність долини Інду.

Писемність долини Інду Фото: Live Science

Також учені достеменно не знають, яку мову закодовано в цій писемності. Деякі вчені стверджують, що вона може взагалі не кодувати мову, припускаючи, що вона може функціонувати скоріше як емблеми, що передають особистість або сутність. Точна кількість знаків у писемності долини Інду є предметом суперечок, але їхня кількість обчислюється сотнями, каже Оукс.

Не всі вчені вважають, що писемність долини Інду буде коли-небудь розшифрована. А навіть якщо це станеться, то може не бути широкого визнання такої розшифровки через надто короткі тексти, які не дають повної картини. Але є вчені, які вважають, що штучний інтелект може допомогти розшифровувати писемність долини Інду.

Стів Бонта, незалежний дослідник, який має докторський ступінь з лінгвістики, каже, що ця загадкова писемність уже частково розшифрована, але широкого визнання такі роботи не набули через розбіжності в науковому співтоваристві. Простіше кажучи, наявні часткові розшифровки не визнають як такі, що справді відображають справжнє значення таємничих знаків і символів.

Бонта вважає, що штучний інтелект може допомогти розшифрувати писемність долини Інду, але люди повинні будуть контролювати цей процес.

Пітер Ревес з Університету штату Небраска, також підтримує таку думку. Його команда вже використовувала ШІ, щоб визначити, які знаки писемності долини Інду, ймовірно, мають схожі значення. Але це тільки початок масштабної роботи, яка ускладнюється наявністю занадто коротких текстів.

Водночас Раджеш Рао з Вашингтонського університету в Сіетлі вважає, що навіть за допомогою ШІ писемність долини Інду ніколи повністю не буде розшифрована. Хоча вчений і його команда, за допомогою ШІ, дійшли висновку, що в писемності присутня статистична закономірність, яка вказує на те, що вона кодує мову. Вчений припускає, що часткова розшифровка за допомогою ШІ все ж можлива.

Для більш повної розшифровки писемності долини Інду археологам потрібно буде виявити більше текстів. Можливо, будуть знайдені двомовні тексти, де буде присутня також відома мова, вважають учені.

Як уже писав Фокус, британські археологи виявили залишки римського форту, який був побудований поруч із масивною стіною, що перетинає всю Шотландію.