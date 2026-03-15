Создан новый магнит: в миллион раз сильнее магнитного поля Земли, но помещается в руке

Новый миниатюрный, но очень мощный магнит может произвести революцию в современных технологиях.

Магниты — это важнейшая технология в нашей современной жизни. Магниты используются практически во всей электронике и большинстве бытовых приборов. Самые мощные магниты применяются как передовых научных исследованиях и при создании новых технологий. Оно такие магниты обычно большие и требуют много электроэнергии для создания сильных полей. Теперь ученые разработали магнит, который меняет правила игры. Исследование опубликовано в журнале Science Advances, пишет IFLScience.

Ученые создали два миниатюрных магнита, используя высокотемпературные сверхпроводящие материалы, намотанные на проводящую ленту, покрытую редкоземельным материалов из оксида бария и меди. Разные конфигурации магнитов создают магнитное поле мощностью от 38 до 42 тесла.

Самый мощный в мире стационарный магнит имеет мощность 45,5 тесла, и он находится в Национальной лаборатории сильных магнитных полей США. Это довольно крупное устройство, потребляющее много электроэнергии. Самый мощный в мире резистивный магнит находится в Китае и имеет мощность 42,02 тесла. Новый магнит имеет сопоставимую мощность магнитного поля, но он намного меньше и дешевле в использовании.

По словам ученых, несмотря на гораздо более высокую плотность тока, новый мини-магнит требует в несколько тысяч раз меньше энергии. Ученые считают, что такие миниатюрные, но очень мощные магниты могут произвести революцию революцию в современных технологиях.

Для сравнения глобальное магнитное поле Земли имеет мощность от 25 до 64 микротесла. Это значит, что новый магнит примерно в 1 миллион раз сильнее всего магнитного поля нашей планеты. При этом новый магнит легко держать в руке, ведь он маленький, хотя потребуется некоторая защита.

Во-первых, новый магнит имеет мощность магнитного поля, которое считается опасной для человека. Например, мощность магнитного поля аппаратов МРТ не превышает 4 тесла. Во-вторых, этот магнит держать в руке будет очень не комфортно из-за его чрезвычайно низкой температуры. Хотя сверхпроводники являются высокотемпературными материалами, их температура все же значительно ниже нуля, если точнее, то чуть меньше минус 195 градусов Цельсия.

Самым сильным магнитным полем во Вселенной обладают магнетары. Это разновидность нейтронных звезд – очень плотных объектов диаметром около 20 километров. Они возникают после смерти обычных звезд, масса которых в несколько десятков раз больше массы Солнца.

Мощность магнитного поля магнетаров достигает 10–100 миллиардов тесла. Если бы такой магнит находился рядом с Землей на расстоянии примерно 1000 км, то его магнитное поле могло бы разорвать тела всех людей на планете на атомы.

