Самое сильное магнитное поле во Вселенной обнаружено на Земле: что увидели физики

Во время эксперимента ученые обнаружили настолько сильное магнитное поле, что оно затмевает собой магнитное поле магнетара.

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Хотя самыми сильными магнитными полями во Вселенной обладают такие нейтронные звезды, как магнетары, оказалось, что квантовые магнитные поля, обнаруженные в кварк-глюонной плазме, в 10 000 раз сильнее. Физики использовали релятивистский коллайдер тяжелых ионов RHIC в Брукхейвенской национальной лаборатории, США, чтобы зарегистрировать чрезвычайно сильное магнитное поле, которое возникает в результате нецентральных столкновений тяжелых ядер ионов. Результаты исследования были опубликованы в журнале Physical Review X, пишет ScienceAlert.

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Объектами, которые обладают самым сильным магнитным полем считаются магнетары, очень плотные звезды, состоящие почти полностью из нейтронов. Эти объекты могут создавать магнитное поле силой более 100 триллионов гаусс. Для сравнения сила магнитного поля обычного магнитика на холодильнике – 100 гаусс. Но магнитное поле магнетара даже близко не может сравниться по мощности с полями, которые создаются в квантовом мире.

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Физики использовали RHIC для првоедения очередного эксперимента и зафиксировали чрезвычайно сильное магнитное поле внутри кварк-глюонной плазмы, которое образовалось в результате нецентральных столкновений тяжелых ядер ионов. Это магнитное поле было примерно в 10 000 раз сильнее, чем у магнетара. По словам ученых, это самое сильное магнитное поле во Вселенной и им впервые удалось измерить, как магнитное поле взаимодействует с кварк-глюонной плазмой.

Столкновение тяжелых ионов, создающих чрезвычайно сильное электромагнитное поле. Иллюстрация Фото: ScienceAlert

Понимание свойств кварк-глюонной плазмы помогает физикам изучить, какой была Вселенная всего через несколько мгновений после Большого взрыва, до того, как кварки и глюоны объединились в протоны и нейтроны, из которых состоят все атомы.

Во время эксперимента физики отслеживали траектории столкновений тяжелых ионов после нецентрального столкновения. Согласно теориям, такое столкновение должно создать сильное магнитное поле, которое может быть сильнее, чем у магнетара.

Хотя самыми сильными магнитными полями во Вселенной обладают такие нейтронные звезды, как магнетары, оказалось, что квантовые магнитные поля, обнаруженные в кварк-глюонной плазме, в 10 000 раз сильнее Фото: wikipedia

Если магнетары создают свои сильнейшие магнитные поля в течение всей жизни, то обнаруженное сильное магнитное поле в квантовом мире существовало всего лишь десять миллионных миллиардных миллиардных долей секунды. И его влияние удалось обнаружить благодаря движениям кварков.

Как уже писал Фокус физики совершили новый научный прорыв, используя лазер. Им впервые удалось снизить температуру позитрония более чем в 2 раза. Этот прорыв может помочь разобраться с секретом антиматерии.

Также Фокус писал о том, что астрономы выяснили, что включило первый свет во Вселенной. Ученые смогли найти источник света, который смог озарить всю раннюю Вселенную.