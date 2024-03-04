Загадка космического рассвета. Астрономы выяснили, что включило первый свет во Вселенной (фото)

Ученые смогли найти источник света, который смог озарить всю раннюю Вселенную.

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В начале существования Вселенной пространство было заполнено горячим, густым туманом из плазмы. Тот небольшой свет, который существовал не мог распространиться по космосу, ведь фотоны рассевали свободные электроны. Таким образом Вселенная оставалась темной и непрозрачной. То есть свет не наполнял ее всю. Но примерно через 400 тысяч лет этот свет все же смог проникнуть сквозь плотный водород, и Вселенная наполнилась светом. Авторы исследования, опубликованного в журнале Nature, выяснили, что стало источником это первого света, пишет ScienceAlert.

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Примерно через 300 тысяч лет после Большого взрыва Вселенная остыла и протоны с электронами начали объединяться в атомы и появился газообразный водород и немного гелия. Именно из них родились первые звезды. Сначала свет этих звезд не мог распространяться далеко, так как его поглощал газообразный водород. Но чем больше звезд появлялось, тем больше становилось света, который реионизировал окружающий газ. Таким образом свет пробился дальше и заполнил всю Вселенную. Полностью Вселенная стала заполнена светом примерно через 1 млрд лет после Большого взрыва.

Но увидеть точный источник этого первого света астрономам очень сложно. Предполагалось, что источниками могли быть огромные черные дыры, аккреционные диски которых выпускали мощное излучение или же огромные галактики, новорожденные звезды которых выпускали сильнейший ультрафиолетовый свет.

Астрономы использовали космический телескоп Уэбб, чтобы заглянуть в раннюю Вселенную, и здесь их ждал сюрприз. Оказалось, что за реионизацию водорода и распространение света отвечают крошечные тусклые карликовые галактики. Если быть точнее, то звезды в этих галактиках.

Астрономы использовали космический телескоп Уэбб, чтобы заглянуть в раннюю Вселенную, и здесь их ждал сюрприз. Оказалось, что за реионизацию водорода и распространение света отвечают крошечные тусклые карликовые галактики. Если быть точнее, то звезды в этих галактиках Фото: NASA

Именно их свет прорезал водородный туман и осветил межгалактическое пространство в самой ранней Вселенной. Эти звезды создали ионизирующие фотоны, которые превратили нейтральный газообразный водород в ионизированную плазму во время космического рассвета, то есть эпохи реионизации.

Для того, чтобы прийти к такому открытию астрономы использовали скопление галактик под названием Abell 2744 в качестве гравитационной линзы. Гравитация скопления искривила и усилила свет от очень далеких, крошечных и тусклых галактик, которые существовали на заре истории Вселенной.

Анализ света галактик показал, что они являются не только являются самым распространенным типом галактик в ранней Вселенной, но и намного ярче, чем ожидалось. Оказалось, что их излучение в 4 раза сильнее, чем ионизирующее излучение более крупных галактик.

Авторы исследования говорят, что теперь у них есть доказательство того, что маленькие галактики сыграли огромную роль в эволюции Вселенной. Но выборка галактик слишком небольшая, а потому для подтверждения своих выводов астрономы будут искать и другие подобные галактики в ранней Вселенной.

Фокус уже писал том, когда наступит конец света, ведь Солнце увеличится в размерах в 200 раз. Ближайшие к Солнцу планеты будут уничтожены, это касается и Земли. Хотя наша планета может и избежать этого, но это все равно не радует.